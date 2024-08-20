Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |07:10 WIB
7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa
7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Lagu lawas Chrisye terpopuler sepanjang masa akan dibahas dalam artikel ini. Pria bernama asli Chrismansyah Rahadi ini merupakan penyanyi pop legendaris yang mampu memberi warna baru bagi pencinta musik Pop dengan suara lembutnya.

Sepanjang kariernya, Chrisye telah merekam ratusan lagu. Kini, karya yang ia bawakan masih bisa didengarkan di berbagai platform musik. Lalu lagu lawas Chrisye mana yang masih kerap didengarkan penikmat musik Indonesia?

7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa seperti dikutip dari Spotify.

1. Kala Cinta Menggoda

Lagu Kala Cinta Menggoda dirilis pada 1997 dan sempat viral di platform TikTok belum lama ini. Tak hanya itu, lagu ini juga sempat beberapa kali dicover penyanyi lain, seperti Raisa dan Tulus.

Lagu Kala Cinta Menggoda mendulang 56,82 juta pendengar di Spotify.

7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa
7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa

2. Andai Aku Bisa

Lagu Andai Aku Bisa merupakan salah satu track dalam album ‘Konser Tur’ yang dirilis Chrisye pada 2001. Lagu ini berkisah tentang seseorang terhadap kekasihnya.

Lagu Andai Aku Bisa telah didengarkan sebanyak 56,31 juta kali di Spotify.

3. Seperti Yang Kau Minta

Lagu Seperti Yang Kau Minta merupakan salah satu lagu dari 9 track dalam album ‘Dekade’ yang dirilis Chrisye pada 2002.

Lagu Seperti yang Kau Minta mendulang lebih dari 69 juta pendengar di Spotify.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212//nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177832//luna-yhTe_large.jpg
5 Artis yang Souvenir Pernikahannya Paling Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement