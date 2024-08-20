7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa

JAKARTA – Lagu lawas Chrisye terpopuler sepanjang masa akan dibahas dalam artikel ini. Pria bernama asli Chrismansyah Rahadi ini merupakan penyanyi pop legendaris yang mampu memberi warna baru bagi pencinta musik Pop dengan suara lembutnya.

Sepanjang kariernya, Chrisye telah merekam ratusan lagu. Kini, karya yang ia bawakan masih bisa didengarkan di berbagai platform musik. Lalu lagu lawas Chrisye mana yang masih kerap didengarkan penikmat musik Indonesia?

7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa seperti dikutip dari Spotify.

1. Kala Cinta Menggoda

Lagu Kala Cinta Menggoda dirilis pada 1997 dan sempat viral di platform TikTok belum lama ini. Tak hanya itu, lagu ini juga sempat beberapa kali dicover penyanyi lain, seperti Raisa dan Tulus.

Lagu Kala Cinta Menggoda mendulang 56,82 juta pendengar di Spotify.

7 Lagu Lawas Chrisye Terpopuler Sepanjang Masa

2. Andai Aku Bisa

Lagu Andai Aku Bisa merupakan salah satu track dalam album ‘Konser Tur’ yang dirilis Chrisye pada 2001. Lagu ini berkisah tentang seseorang terhadap kekasihnya.

Lagu Andai Aku Bisa telah didengarkan sebanyak 56,31 juta kali di Spotify.

3. Seperti Yang Kau Minta

Lagu Seperti Yang Kau Minta merupakan salah satu lagu dari 9 track dalam album ‘Dekade’ yang dirilis Chrisye pada 2002.

Lagu Seperti yang Kau Minta mendulang lebih dari 69 juta pendengar di Spotify.