4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi

JAKARTA – Satriyo Yudi Wahono, atau yang dikenal sebagai Piyu Padi mengaku ia adalah pendengar setia Dewa 19. Album Terbaik Terbaik merupakan album favorit dirinya dari band yang didirikan Ahmad Dhani itu.

Bagi Piyu, album debut Dewa 19 yang diberikan nama Dewa 19 masih terlalu mengusung genre “pop”, sehingga kurang menarik hatinya.

Sedangkan album ketiga, yaitu Terbaik Terbaik menurutnya sudah menunjukkan ciri khas tersendiri dalam kancah musik Indonesia. Ia mengakui, album tersebut merupakan salah satu album terbaik Dewa 19.

Piyu pun mengungkapkan kekagumannya pada lagu-lagu karya Dewa 19.

4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi:

1. Manusia Biasa

Lagu Manusia Biasa yang dirilis Dewa 19 pada 1995 silam merupakan lagu favorit Piyu.

Kala itu, Piyu mengungkap bahwa pendengar musik Indonesia lebih menikmati lagu Cukup Situ Nurbaya. Namun ia sendiri lebih memilih untuk menikmati lagu Manusia Biasa.

2. Hitam Putih

Lagu Hitam Putih bagi Piyu memiliki kemiripan dengan band legendaris asal Irlandia, U2. Kemiripan lagu tersebut dengan band U2 menjadi alasan dirinya kagum akan lagu ini.

“Waktu itu aku lagi suka-sukanya sama U2, dan menurut aku pengaruh musiknya sangat terlihat banget,” ujarnya dalam tayangan Youtube VIDEO LEGEND, pada Sabtu (1/5/2021).