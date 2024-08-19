Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |06:26 WIB
4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi
4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Satriyo Yudi Wahono, atau yang dikenal sebagai Piyu Padi mengaku ia adalah pendengar setia Dewa 19. Album Terbaik Terbaik merupakan album favorit dirinya dari band yang didirikan Ahmad Dhani itu. 

Bagi Piyu, album debut Dewa 19 yang diberikan nama Dewa 19 masih terlalu mengusung genre “pop”, sehingga kurang menarik hatinya.

Sedangkan album ketiga, yaitu Terbaik Terbaik menurutnya sudah menunjukkan ciri khas tersendiri dalam kancah musik Indonesia. Ia mengakui, album tersebut merupakan salah satu album terbaik Dewa 19.

Piyu pun mengungkapkan kekagumannya pada lagu-lagu karya Dewa 19.

4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi:

1. Manusia Biasa

Lagu Manusia Biasa yang dirilis Dewa 19 pada 1995 silam merupakan lagu favorit Piyu. 

Kala itu, Piyu mengungkap bahwa pendengar musik Indonesia lebih menikmati lagu Cukup Situ Nurbaya. Namun ia sendiri lebih memilih untuk menikmati lagu Manusia Biasa.

4 Lagu Terbaik Dewa 19 Pilihan Piyu Padi

2. Hitam Putih

Lagu Hitam Putih bagi Piyu memiliki kemiripan dengan band legendaris asal Irlandia, U2. Kemiripan lagu tersebut dengan band U2 menjadi alasan dirinya kagum akan lagu ini.

“Waktu itu aku lagi suka-sukanya sama U2, dan menurut aku pengaruh musiknya sangat terlihat banget,” ujarnya dalam tayangan Youtube VIDEO LEGEND, pada Sabtu (1/5/2021).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/06/298/1329131/ke-luar-kota-piyu-padi-wajib-kulineran-2DSW0dOKFL.jpg
Ke Luar Kota Piyu 'Padi' Wajib Kulineran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/30/481/1300790/sakit-tenggorokan-piyu-justru-minum-obat-maag-H1DzndjD14.jpg
Sakit Tenggorokan, Piyu Justru Minum Obat Maag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/26/194/1297021/tampil-mature-piyu-padi-pilih-gaya-clean-cut-qT7stKtWJm.png
Tampil Mature, Piyu 'Padi' Pilih Gaya Clean Cut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186058//donnie_eks_ada_band-hq2j_large.JPG
Donnie Sibarani eks Ada Band Muncul di Panggung, Penampilannya Bikin Salfok Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/194/3186026//marsha_arua-4Su3_large.jpg
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement