HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yakup Hasibuan Pamer Foto Bareng Jessica Wongso : Bukan Jessica Mila

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:31 WIB
Yakup Hasibuan Pamer Foto Bareng Jessica Wongso : Bukan Jessica Mila
Yakup Hasibuan Pamer Foto Bareng Jessica Wongso : Bukan Jessica Mila (Foto: IG Yakup)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Kumala Wongso yang merupakan terpidana kasus kopi sianida, dinyatakan bebas hari ini, Minggu (18/7/2024). Jessica bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica dijemput dan terus didampingi oleh kuasa hukumnya, Otto Hasibuan.

Putra Otto Hasibuan, Yakup Hasibuan pun membagikan foto saat Jessica Wongso sedang mengurus berkas kebebasannya di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram Yakup, tampak Jessica mengurus berkas kepada petugas yang berada di balik kaca bertuliskan 'Pembebasan Bersyarat'.

Setelahnya, Yakup pun membagikan potret bersama Jessica Wongso yang tengah tersenyum semringah di sebuah restoran. Sebelumnya, Otto sempat mengatakan bahwa Jessica sudah ngidam menyantap sushi setelah bebas dari penjara. Sudah menghirup udara bebas, Jessica Wongso pun langsung diajak untuk menyantap makanan yang diinginkannya itu.

Yakup Hasibuan Pamer Foto Bareng Jessica Wongso : Bukan Jessica Mila
Yakup Hasibuan Pamer Foto Bareng Jessica Wongso : Bukan Jessica Mila

Di foto itu, Yakup Hasibuan tampak mengenakan kemeja batik hitam dengan motif merah. Jessica Wongso tampak duduk di sampingnya sambil memangku boneka beruang dengan ukuran besar. Jessica masih menggunakan baju biru yang sama yang digunakannya saat keluar dari lapas.

Yakup Hasibuan pun menuliskan keterangan foto bernada nyeleneh, dengan melempar candaan yang mengaitkan nama istrinya, Jessica Mila

"Ada yang bebas tapi bukan pergaulan. Weekend kemerdekaan untuk Indonesia dan Jessica (bukan Jessica Mila)," kata Yakup dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @yakuphasibuan, Minggu (18/8/2024).

 

