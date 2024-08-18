Maudy Ayunda Rilis Single Hari Itu, Terinspirasi dari Nostalgia Zaman Sekolah

JAKARTA - Maudy Ayunda tak mau berhenti berkarya meski kini sudah menjadi seorang istri. Pada 12 Agustus 2024, dia kembali merilis single terbarunya yang berjudul ‘Hari Itu’.

Pada lagu ini, Maudy membawakan tema hangatnya ikatan persahabatan semasa sekolah, mengangkat pahit-manisnya bertumbuh dewasa.



Bercermin dari pengalaman pribadi, Maudy menjelaskan single tersebut menjadi caranya memaknai masa-masa yang dihabiskan semasa bersekolah.

Maudy Ayunda Rilis Single {Hari Itu}, Terinspirasi dari Nostalgia Zaman Sekolah (Foto: Syifa Fauziah/Okezone)



“Aku ingin menangkap esensi dari kenangan berharga di sekolah dan menciptakan ruang di mana orang bisa mengenang pengalaman mereka sendiri,” ujar Maudy kepada media, baru-baru ini.



Istri dari Jesse Choi ini Maudy juga berkomitmen untuk terus menyajikan karya yang lebih autentik dan jujur. Menggabungkan keahliannya sebagai seorang storyteller dan musisi, ia berharap setiap lagu yang diciptakan, termasuk ‘Hari Itu’ terasa personal dan menggugah.



“Semoga single lagu ini bisa memberikan hiburan dalam menghadapi perjalanan waktu yang tak terelakkan, dan mendorong orang untuk lebih menghargai setiap momen,” ucapnya.



"Hari Itu" menandai peluncuran kedua menuju album terbaru Maudy mendatang yang direncanakan rilis akhir tahun ini. Album ini menghadirkan perspektif segar dalam perjalanan musik Maudy, memandang musik sebagai wadah yang kuat untuk menumpahkan cerita dan memberikan komentar sosial. Eksplorasi tema-tema universal, seperti fase pendewasaan, penerimaan diri, kesehatan mental, identitas perkotaan, dan modernitas menjadi fokus utama dari album ini.