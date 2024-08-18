Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maudy Ayunda Rilis Single Hari Itu, Terinspirasi dari Nostalgia Zaman Sekolah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |23:45 WIB
Maudy Ayunda Rilis Single <i>Hari Itu</i>, Terinspirasi dari Nostalgia Zaman Sekolah
Maudy Ayunda Rilis Single {Hari Itu}, Terinspirasi dari Nostalgia Zaman Sekolah (Foto: Syifa Fauziah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Maudy Ayunda tak mau berhenti berkarya meski kini sudah menjadi seorang istri. Pada 12 Agustus 2024, dia kembali merilis single terbarunya yang berjudul ‘Hari Itu’.

Pada lagu ini, Maudy membawakan tema hangatnya ikatan persahabatan semasa sekolah, mengangkat pahit-manisnya bertumbuh dewasa.

Bercermin dari pengalaman pribadi, Maudy menjelaskan single tersebut menjadi caranya memaknai masa-masa yang dihabiskan semasa bersekolah.

Maudy Ayunda (Foto: Syifa/Okezone)
Maudy Ayunda Rilis Single {Hari Itu}, Terinspirasi dari Nostalgia Zaman Sekolah (Foto: Syifa Fauziah/Okezone)


“Aku ingin menangkap esensi dari kenangan berharga di sekolah dan menciptakan ruang di mana orang bisa mengenang pengalaman mereka sendiri,” ujar Maudy kepada media, baru-baru ini.

Istri dari Jesse Choi ini Maudy juga berkomitmen untuk terus menyajikan karya yang lebih autentik dan jujur. Menggabungkan keahliannya sebagai seorang storyteller dan musisi, ia berharap setiap lagu yang diciptakan, termasuk ‘Hari Itu’ terasa personal dan menggugah.


“Semoga single lagu ini bisa memberikan hiburan dalam menghadapi perjalanan waktu yang tak terelakkan, dan mendorong orang untuk lebih menghargai setiap momen,” ucapnya.

"Hari Itu" menandai peluncuran kedua menuju album terbaru Maudy mendatang yang direncanakan rilis akhir tahun ini. Album ini menghadirkan perspektif segar dalam perjalanan musik Maudy, memandang musik sebagai wadah yang kuat untuk menumpahkan cerita dan memberikan komentar sosial. Eksplorasi tema-tema universal, seperti fase pendewasaan, penerimaan diri, kesehatan mental, identitas perkotaan, dan modernitas menjadi fokus utama dari album ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3060997/chicco_jerikho-Zrpe_large.jpg
Chicco Jerikho, Maudy Ayunda dan Pevita Pearce Bagikan Tips Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/194/3059964/maudy_ayunda-PDhO_large.jpg
Maudy Ayunda Berbagi Tips Pilihan Busana saat Plesiran ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/612/3045778/maudy_ayunda-pcSs_large.jpg
Selfie Cantik Maudy Ayunda, Pamer Rambut Curly Bak Princess
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/612/3032995/maudy_ayunda-lwXU_large.jpg
Maudy Ayunda Tampil ala Wanita Karier, Padukan One Shoulder dengan Jas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/05/620/2241520/viral-video-maudy-ayunda-ini-doa-meredam-marah-X6oo3muP2J.jpg
Viral Video Maudy Ayunda, Ini Doa Meredam Marah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/05/620/2241412/pertengkarannya-heboh-ini-yang-diributkan-maudy-ayunda-mOWi87wsxx.jpg
Pertengkarannya Heboh, Ini yang Diributkan Maudy Ayunda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement