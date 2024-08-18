Ariel Noah Nilai Rossa Teman yang Mendukung dengan Energi Positif dan Bicara Apa Adanya

Ariel Noah nilai Rossa teman yang mendukung dan punya energi baik. (Foto: Kesya Fatharani/Okezone.com)

JAKARTA – Ariel Noah menyambut baik tawaran Rossa untuk berduet dalam lagu Nada-Nada Cinta. Ariel yang sudah lama berteman dengan Rossa memiliki penilaian positif terhadapnya.

Ariel Noah memandang Rossa sebagai sosok dengan aura positif yang menyenangkan. Menurutnya, Rossa berbeda dari orang-orang yang sering terlibat dalam gosip negatif.

“Nyambungnya itu mungkin karena positif vibes. Ada kan kadang kalau ketemu orang tuh yang nggak nyambung aja vibes-nya, ngomongin orang tuh males. Nah kalau ini nggak, ini nyambung,” ujar Ariel Noah ditemui Okezone.com di Musica Studios, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, kata Ariel, Rossa memiliki energi yang baik, mudah diajak ngobrol, dan berbicara apa adanya. Hal ini membuat Rossa menjadi teman yang mendukung dan mampu menjalin persahabatan jangka panjang.

Persahabatan Ariel Noah dan Rossa adalah contoh hubungan yang saling mendukung dan memahami. Meskipun memiliki kepribadian dan gaya yang berbeda, mereka berhasil membangun ikatan yang kuat dan saling menghargai.

Keterbukaan dan inspirasi di antara mereka membuat persahabatan ini tidak hanya bertahan lama, tetapi juga semakin berkembang. Ini membuktikan bahwa persahabatan sejati dapat melampaui perbedaan dan menciptakan makna yang mendalam, baik dalam musik maupun kehidupan pribadi.