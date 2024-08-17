Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jryan Karsten: Berhenti Membandingkan Diri, Fokus Jadi Versi Terbaik Dirimu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |23:01 WIB
Jryan Karsten: Berhenti Membandingkan Diri, Fokus Jadi Versi Terbaik Dirimu
Jryan Karsten: Berhenti Membandingkan Diri, Fokus Jadi Versi Terbaik Dirimu
A
A
A

JAKARTA - Jryan Karsten dikenal sebagai kreator konten yang sering memberikan motivasi relevan dengan realitas yang banyak orang hadapi. Salah satu kontennya yang menarik perhatian adalah konten berjudul "Gak Capek Apa, Bandingin Diri Sendiri Sama Orang Lain?". 

Dalam konten ini, Jryan mengupas kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu membandingkan diri dengan pencapaian orang lain.

Sebagai seseorang yang juga pernah terjebak dalam pola pikir ini, Jryan berbagi pengalaman pribadinya. Dulu, Jryan sering merasa iri melihat keberhasilan orang lain, terutama di dunia hiburan yang kerap menampilkan sisi glamor dan pamer kesuksesan. Perasaan ini membuatnya minder, kurang bersyukur, dan mempertanyakan arah hidupnya sendiri.

Jryan Karsten: Berhenti Membandingkan Diri, Fokus Jadi Versi Terbaik Dirimu

Namun, Jryan kemudian menyadari bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya menghambat perkembangan pribadi dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Alih-alih terobsesi dengan pencapaian orang lain, Jryan memutuskan untuk lebih fokus pada apa yang bisa dikendalikan dan bagaimana Jryan ini bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

Dalam kontennya, Jryan mengajak penontonnya untuk berhenti membandingkan diri dan lebih menghargai proses yang sedang mereka jalani. Menurutnya, pencapaian orang lain seharusnya menjadi inspirasi, bukan sumber kecemasan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185878//dewi_perssik-1Wp4_large.jpg
Alasan Dewi Perssik Tunda Laporkan Akun Medsos Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185868//amanda_manopo_umumkan_hamil_anak_pertama-KMo8_large.JPG
Selamat! Amanda Manopo Umumkan Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185794//sheila_marcia-BnxU_large.jpg
Selain Hapus Tato, Sheila Marcia Ingin Tinggalkan Dunia Malam Demi Bertaubat di Jalan Tuhan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185798//dara_arafah-AV45_large.JPG
Resmi Tunangan dengan Rehan Mubarak, Dara Arafah: Kami Mengikat Janji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185788//dara_arafah-yUIm_large.JPG
Selamat! Dara Arafah Resmi Dilamar Pengusaha Muda Rehan Mubarak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185612//dewi_perssik-5y3t_large.jpg
Dewi Perssik Siap Laporkan Akun Penyebar Hoaks yang Sebut Dirinya Usir Irish Bella
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement