Jryan Karsten: Berhenti Membandingkan Diri, Fokus Jadi Versi Terbaik Dirimu

JAKARTA - Jryan Karsten dikenal sebagai kreator konten yang sering memberikan motivasi relevan dengan realitas yang banyak orang hadapi. Salah satu kontennya yang menarik perhatian adalah konten berjudul "Gak Capek Apa, Bandingin Diri Sendiri Sama Orang Lain?".

Dalam konten ini, Jryan mengupas kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu membandingkan diri dengan pencapaian orang lain.

Sebagai seseorang yang juga pernah terjebak dalam pola pikir ini, Jryan berbagi pengalaman pribadinya. Dulu, Jryan sering merasa iri melihat keberhasilan orang lain, terutama di dunia hiburan yang kerap menampilkan sisi glamor dan pamer kesuksesan. Perasaan ini membuatnya minder, kurang bersyukur, dan mempertanyakan arah hidupnya sendiri.

Namun, Jryan kemudian menyadari bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya menghambat perkembangan pribadi dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Alih-alih terobsesi dengan pencapaian orang lain, Jryan memutuskan untuk lebih fokus pada apa yang bisa dikendalikan dan bagaimana Jryan ini bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.

Dalam kontennya, Jryan mengajak penontonnya untuk berhenti membandingkan diri dan lebih menghargai proses yang sedang mereka jalani. Menurutnya, pencapaian orang lain seharusnya menjadi inspirasi, bukan sumber kecemasan.