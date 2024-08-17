Kunto Aji Bikin Heboh Gegara Jadi Petugas Upacara Dadakan di SMAN 1 Semarang

JAKARTA - Penyanyi Kunto Aji kembali membuat gebrakan yang sukses menghebohkan masyarakat tanah air. Pasalnya pada Peringatan HUT RI ke-79, Sabtu, 17 Agustus 2024, pelantun Rehat itu terlihat tampil sebagai salah satu petugas upacara.

Sebelumnya, Kunto Aji sempat membuat heboh publik lantaran muncul sebagai salah satu panitia Pemilu 2024 di lingkungan rumahnya. Bapak dua anak itu bahkan bertugas sebagai Linmas atau petugas keamanan di TPS dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.



Kini, Kunto Aji mendadak jadi petugas upacara pengibaran bendera di SMAN 1 Semarang. Melalui Instagram pribadinya, pelantun Rehat itu mengunggah foto yang menunjukkan dirinya dengan berseragam petugas upacara lengkap dengan atribut sedang hormat dan membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kunto Aji Bikin Heboh Gegara Jadi Petugas Upacara Dadakan di SMAN 1 Semarang (Foto: Instagram/kuntoajiw)



Kunto Aji pun membagikan kisah dibalik peristiwa tersebut. Mulanya, Kunto Aji yang akan menggelar konser di Semarang tepat di hari kemerdekaan, berencana untuk menggelar upacara bendera di sana.

Tapi, Kunto Aji merasa ragu bisa menggelar upacara dengan khidmat. Sehingga, dia mencari tempat umum yang menggelar upacara.



"Pagi yang random tapi menyenangkan. Berawal dari tour tepat di hari kemerdekaan, kami berencana bikin upacara bendera, tapi karena takut tidak bisa serius akhirnya memutuskan untuk numpang di upacara orang," ujar Kunto Aji dikutip dari unggahan Instagram @kuntoajiw, Sabtu, 17 Agustus 2024.



Kunto Aji mencoba menghubungi pihak SMAN 1 Semarang. Gayung bersambut, Kunto Aji bersama tim diperbolehkan ikut upacara di sana.

Bahkan, Kunto Aji bukan hanya sebagai peserta melainkan diminta untuk menjadi petugas. Dengan senang hati, Kunto Aji menerima tawaran itu.