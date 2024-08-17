Paskibra Pakai Hijab, Dhini Aminarti: Kalian Begitu Cantik

JAKARTA - Dhini Aminarti pun ikut angkat bicara soal Paskibra yang sempat dilarang berhijab. Dia membagikan potret Paskibraka mengenakan hijab sembari menuliskan pesan dukungan kepada mereka.

"Adik-adikku sayang, kalian cantik dengan hijab kalian," ujar Dhini Aminarti dikutip dari unggahan Instagram @dhiniaminarti, Sabtu (17/8/2024).

Lalu, Dhini pun mengenang kembali perjalanan hidupnya saat pertama kali memutuskan untuk berhijab. Selain tentunya kebaikan yang akan didapat, Dhini merasakan betul cobaan yang juga harus dihadapi. Istri Dimas Seto pun bersyukur karena bisa terus memakai hijabnya di tengah terpaan cobaan yang menghadang.

"Sedikit cerita perjalanan aku berhijab, aku emang baru berhijab. Tapi disaat aku memutuskan berhijab, aku tau resiko dan kebaikan yang insyaaAllah aku dapet. Cobaan, ujian, beberapa kali kerjaan masuk tapi hijab harus dilepas. Alhamdulillah Allah jaga niat aku, untuk terus jaga hijab ini," sambungnya.

Prinsipnya yang kuat untuk mempertahankan hijabnya didukung dengan keyakinannya akan kewajiban atas ajaran agama yang dianutnya.

"Kenapa? Karna aku ga mau korbanin apa yang seharusnya jadi kewajiban aku sebagai muslimah, untuk berhijab," ungkapnya.