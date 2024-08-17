Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paskibra Pakai Hijab, Dhini Aminarti: Kalian Begitu Cantik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |17:06 WIB
Paskibra Pakai Hijab, Dhini Aminarti: Kalian Begitu Cantik
Paskibra Pakai Hijab, Dhini Aminarti: Kalian Begitu Cantik (Foto: IG Dhini)
A
A
A

JAKARTA -  Dhini Aminarti pun ikut angkat bicara soal Paskibra yang sempat dilarang berhijab. Dia membagikan potret Paskibraka mengenakan hijab sembari menuliskan pesan dukungan kepada mereka. 

"Adik-adikku sayang, kalian cantik dengan hijab kalian," ujar Dhini Aminarti dikutip dari unggahan Instagram @dhiniaminarti, Sabtu (17/8/2024). 

Lalu, Dhini pun mengenang kembali perjalanan hidupnya saat pertama kali memutuskan untuk berhijab. Selain tentunya kebaikan yang akan didapat, Dhini merasakan betul cobaan yang juga harus dihadapi. Istri Dimas Seto pun bersyukur karena bisa terus memakai hijabnya di tengah terpaan cobaan yang menghadang.

Paskibra Pakai Hijab, Dhini Aminarti: Kalian Begitu Cantik
Paskibra Pakai Hijab, Dhini Aminarti: Kalian Begitu Cantik

"Sedikit cerita perjalanan aku berhijab, aku emang baru berhijab. Tapi disaat aku memutuskan berhijab, aku tau resiko dan kebaikan yang insyaaAllah aku dapet. Cobaan, ujian, beberapa kali kerjaan masuk tapi hijab harus dilepas. Alhamdulillah Allah jaga niat aku, untuk terus jaga hijab ini," sambungnya. 

Prinsipnya yang kuat untuk mempertahankan hijabnya didukung dengan keyakinannya akan kewajiban atas ajaran agama yang dianutnya.

"Kenapa? Karna aku ga mau korbanin apa yang seharusnya jadi kewajiban aku sebagai muslimah, untuk berhijab," ungkapnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185878//dewi_perssik-1Wp4_large.jpg
Alasan Dewi Perssik Tunda Laporkan Akun Medsos Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185868//amanda_manopo_umumkan_hamil_anak_pertama-KMo8_large.JPG
Selamat! Amanda Manopo Umumkan Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185794//sheila_marcia-BnxU_large.jpg
Selain Hapus Tato, Sheila Marcia Ingin Tinggalkan Dunia Malam Demi Bertaubat di Jalan Tuhan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185798//dara_arafah-AV45_large.JPG
Resmi Tunangan dengan Rehan Mubarak, Dara Arafah: Kami Mengikat Janji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185788//dara_arafah-yUIm_large.JPG
Selamat! Dara Arafah Resmi Dilamar Pengusaha Muda Rehan Mubarak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185612//dewi_perssik-5y3t_large.jpg
Dewi Perssik Siap Laporkan Akun Penyebar Hoaks yang Sebut Dirinya Usir Irish Bella
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement