Rayakan HUT Ke-79 RI di Gunung Prau, Luna Maya Ajak Masyarakat Lestarikan Alam Indonesia

Rayakan HUT Ke-79 RI di Gunung Prau, Luna Maya Ajak Masyarakat Lestarikan Alam Indonesia (Foto: IG Luna Maya)

JAKARTA - Luna Maya menjadi salah satu artis Tanah Air yang turut memberikan ucapan spesial untuk HUT Ke-79 RI hari ini, Sabtu, (17/8/2024).

Luna Maya membagikan ucapannya itu lewat sebuah postingan di akun Instagramnya. Dalam postingannya itu, ia mengungkapkan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

"Dirgahayu Indonesia! Alam kita adalah warisan yang tak ternilai, dari puncak gunung hingga kedalaman lautan," ujar Luna Maya, dalam keterangan postingan di Instagramnya, @lunamaya.

Rayakan HUT Ke-79 RI di Gunung Prau, Luna Maya Ajak Masyarakat Lestarikan Alam Indonesia

Karena itu, kekasih Maxime Bouttier itu juga mengungkapkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya merdeka dari penjajahan, namun juga merdeka dari kerusakan alam.

Luna lantas mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga bumi dan melestarikan keindahan Indonesia. Sehingga, masyarakat bisa mewarisi Tanah Air yang hijau dan sehat bagi generasi mendatang.

"Kemerdekaan sejati bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga merdeka dari kerusakan alam," ungkapnya.

"Yuk, kita jaga bumi ini, lestarikan keindahan Indonesia, dan wariskan sebuah negeri yang hijau dan sehat untuk generasi berikutnya," sambungnya.