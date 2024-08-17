Vidi Aldiano Terharu Bisa Nyanyi di Istana Negara saat Upacara 17 Agustus

Vidi Aldiano Terharu Bisa Nyanyi di Istana Negara saat Upacara 17 Agustus (Foto: IG Vidi)

JAKARTA - Vidi Aldiano turut menjadi pengisi acara di upacara kemerdekaan, Sabtu (17/8/2024) di Istana Negara, Jakarta. Vidi tampil di pagi hari dan membakar semangat para hadirin lewat lagu Zamrud Khatulistiwa.

Di penampilannya ini, pelantun Status Palsu ini rupanya begitu bangga sekaligus terharu bisa bernyanyi di Istana Negara. Meski bukan pertama kalinya, Vidi tetap merasa bahagia dapat dipercaya lagi untuk menghibur tamu yang hadir di upacara kemerdekaan ini.

“Bersatulah kita semua. Bangga campur haru bisa dipercaya untuk menghibur di perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini,” tulis Vidi di Instagram-nya @vidialdiano, Sabtu (17/8/2024).

Vidi Aldiano

Vidi pun tampil modis dan elegan dengan stelan jas berwarna krem yang dipadukan dengan sentuhan kain batik. Vidi tampil enerjik bahkan ikut menari tarian tradisional saat bernyanyi di Istana Negara.