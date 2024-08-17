Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Terharu Bisa Nyanyi di Istana Negara saat Upacara 17 Agustus

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |13:23 WIB
Vidi Aldiano Terharu Bisa Nyanyi di Istana Negara saat Upacara 17 Agustus
Vidi Aldiano Terharu Bisa Nyanyi di Istana Negara saat Upacara 17 Agustus (Foto: IG Vidi)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano turut menjadi pengisi acara di upacara kemerdekaan, Sabtu (17/8/2024) di Istana Negara, Jakarta. Vidi tampil di pagi hari dan membakar semangat para hadirin lewat lagu Zamrud Khatulistiwa.

Di penampilannya ini, pelantun Status Palsu ini rupanya begitu bangga sekaligus terharu bisa bernyanyi di Istana Negara. Meski bukan pertama kalinya, Vidi tetap merasa bahagia dapat dipercaya lagi untuk menghibur tamu yang hadir di upacara kemerdekaan ini.

“Bersatulah kita semua. Bangga campur haru bisa dipercaya untuk menghibur di perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini,” tulis Vidi di Instagram-nya @vidialdiano, Sabtu (17/8/2024).

Vidi Aldiano
Vidi Aldiano

Vidi pun tampil modis dan elegan dengan stelan jas berwarna krem yang dipadukan dengan sentuhan kain batik. Vidi tampil enerjik bahkan ikut menari tarian tradisional saat bernyanyi di Istana Negara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146673/vidi_aldiano-Jtkc_large.jpg
Vidi Aldiano Kemoterapi ke Malaysia di Tengah Kisruh Royalti Lagu: Kuat Kuat Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/481/3088525/vidi_aldiano_ungkap_kondisi_kesehatan_usai_pemeriksaan_di_penang-8ZCH_large.jpg
Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Kesehatan usai Pemeriksaan di Penang: Belum Sesuai Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/483/3083720/vidi_aldiano_beberkan_dampak_krisis_identitas_di_masa_remaja_sulit_bersyukur_hingga_sempat_agnostik-R2LD_large.jpg
Vidi Aldiano Beberkan Dampak Krisis Identitas di Masa Remaja, Sulit Bersyukur hingga Sempat Agnostik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/205/3066094/pestapora-5Enp_large.jpg
Perdana Tampil di Pestapora, BCL Ajak Vidi Aldiano Duet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/194/3065246/vidi_aldiano-wgt0_large.jpg
5 OOTD ala Vidi Aldiano, Tampilan Oversized ala Anak Skena Kerap Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/205/3058770/vidi_aldiano-P1eE_large.jpg
Vidi Aldiano Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat, Cari Musisi Tangguh Bermental Baja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement