Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU

JAKARTA - Yayasan Kanker Indonesia untuk kedua kalinya mempersembahkan Pagelaran Musikal bertajuk NURANIKU-PERJUANGANKU.

Pertunjukan musikal ini merupakan kolaborasi lintas usia dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kanker melalui karya seni musik.



Pagelaran Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU ini merupakan karya dari Poppy Hayono Isman, Maya Djamhari Sirat dan Ivan Djokomono. Acara ini akan digelar pada 20 Agustus 2024 di The Ballroom at Djakarta Theatre.

Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal 'NURANIKU-PERJUANGANKU' (Foto: Instagram/vidialdiano) (Foto: Annastasya/Okezone)



Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP mengatakan pertunjukan musik ini bisa menjadi wadah dan memberikan semangat untuk para penyintas kanker. Akan ada lebih dari 200 terlibat dalam kegiatan pertunjukan musikal ini.



“Kami sangat senang dapat menghadirkan Pergelaran Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU untuk kedua kalinya, kali ini secara live, yang melibatkan lebih dari 200 pemeran dari lintas generasi dan latar belakang, serta genre yang berbeda. Ini pertanda meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan kanker,” jelasnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).



Kreator Pergelaran, Poppy Hayono Isman juga mengungkap keterlibatan dua musisi Tanah Air, Vidi Aldiano dan Isyana Sarasvati yang akan hadir di acara pertunjukan musikal NURANIKU-PERJUANGANKU.



“Ini didasari oleh perkenalan, hingga terjadilah kehadiran mereka di pergelaran ini termasuk Isyana Sarasvati dan Vidi Aldiano,” ungkap Poppy.



Nantinya, Isyana Sarasvati dan Vidi Aldiano akan tampil di babak ke III. Mereka akan berkolaborasi membawakan lagu Bertahan Lewati Senja.



Akan adapula penampilan dari para penyintas kanker yang turut menunjukan pesona mereka di pagelaran musikal NURANIKU-PERJUANGANKU ini.