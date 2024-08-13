Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |23:45 WIB
Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal <i>NURANIKU-PERJUANGANKU</i>
Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal 'NURANIKU-PERJUANGANKU' (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Yayasan Kanker Indonesia untuk kedua kalinya mempersembahkan Pagelaran Musikal bertajuk NURANIKU-PERJUANGANKU.

Pertunjukan musikal ini merupakan kolaborasi lintas usia dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kanker melalui karya seni musik.

Pagelaran Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU ini merupakan karya dari Poppy Hayono Isman, Maya Djamhari Sirat dan Ivan Djokomono. Acara ini akan digelar pada 20 Agustus 2024 di The Ballroom at Djakarta Theatre.

Pagelaran Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU (Foto: Annastasya/Okezone)
Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal 'NURANIKU-PERJUANGANKU' (Foto: Instagram/vidialdiano) (Foto: Annastasya/Okezone)


Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP mengatakan pertunjukan musik ini bisa menjadi wadah dan memberikan semangat untuk para penyintas kanker. Akan ada lebih dari 200 terlibat dalam kegiatan pertunjukan musikal ini.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan Pergelaran Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU untuk kedua kalinya, kali ini secara live, yang melibatkan lebih dari 200 pemeran dari lintas generasi dan latar belakang, serta genre yang berbeda. Ini pertanda meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan kanker,” jelasnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).


Kreator Pergelaran, Poppy Hayono Isman juga mengungkap keterlibatan dua musisi Tanah Air, Vidi Aldiano dan Isyana Sarasvati yang akan hadir di acara pertunjukan musikal NURANIKU-PERJUANGANKU.

“Ini didasari oleh perkenalan, hingga terjadilah kehadiran mereka di pergelaran ini termasuk Isyana Sarasvati dan Vidi Aldiano,” ungkap Poppy.

Nantinya, Isyana Sarasvati dan Vidi Aldiano akan tampil di babak ke III. Mereka akan berkolaborasi membawakan lagu Bertahan Lewati Senja.

Akan adapula penampilan dari para penyintas kanker yang turut menunjukan pesona mereka di pagelaran musikal NURANIKU-PERJUANGANKU ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146673/vidi_aldiano-Jtkc_large.jpg
Vidi Aldiano Kemoterapi ke Malaysia di Tengah Kisruh Royalti Lagu: Kuat Kuat Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/481/3088525/vidi_aldiano_ungkap_kondisi_kesehatan_usai_pemeriksaan_di_penang-8ZCH_large.jpg
Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Kesehatan usai Pemeriksaan di Penang: Belum Sesuai Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/483/3083720/vidi_aldiano_beberkan_dampak_krisis_identitas_di_masa_remaja_sulit_bersyukur_hingga_sempat_agnostik-R2LD_large.jpg
Vidi Aldiano Beberkan Dampak Krisis Identitas di Masa Remaja, Sulit Bersyukur hingga Sempat Agnostik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/205/3066094/pestapora-5Enp_large.jpg
Perdana Tampil di Pestapora, BCL Ajak Vidi Aldiano Duet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/194/3065246/vidi_aldiano-wgt0_large.jpg
5 OOTD ala Vidi Aldiano, Tampilan Oversized ala Anak Skena Kerap Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/205/3058770/vidi_aldiano-P1eE_large.jpg
Vidi Aldiano Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat, Cari Musisi Tangguh Bermental Baja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement