Pagi Seru Bersama SpongeBob SquarePants di GTV

JAKARTA - Kini, pagi Anda akan semakin seru berkat kehadiran SpongeBob SquarePants di GTV. Si kuning dan warga Bikini Bottom akan mulai menghibur Anda dengan tingkah lucunya mulai pukul 06.30 WIB.

Tak hanya tingkah jenaka SpongeBob, kartun ini juga menghadirkan si polos dan tulus Patrick, Squidward yang disiplin, serta Mr. Krabs si penyayang. Dalam setiap episodenya, ada hal tak terduga yang tersaji seru dan penuh tawa.

Pagi Seru Bersama SpongeBob SquarePants di GTV. (Foto: MNC Media)

Alasan inilah yang membuat SpongeBob SquarePants menjadi salah satu tontonan favorit keluarga Indonesia. Jadi, jangan lewatkan petualangan si kuning bersama teman-temannya di GTV, setiap hari, pukul 06.30 WIB.

Agar pengalaman menonton SpongeBob SquarePants semakin mulus, scan ulang kanal digital GTV Anda sesuai kota masing-masing. Jika sinyal digital bermasalah, periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena.

Jika sinyal digital masih bermasalah, Anda bisa menghubungi layanan solusi TV digital melalui chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, pada Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB. Spongebob Squarepants juga bisa ditonton streaming melalui RCTI+ dan Vision+.*

