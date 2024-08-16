Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

More On Mumbles Terharu Fans Antusias Terlibat di Video Klip Lagunya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |01:04 WIB
More On Mumbles Terharu Fans Antusias Terlibat di Video Klip Lagunya
JAKARTA - More On Mumbles baru saja merilis lagu berjudul Lagu Lama. Dalam single ini, More On Mumbles mencoba dekat dengan fans.

Hadirnya lagu ini juga tak lepas dari para peran fans yang meminta lagu tersebut dirilis ulang. Bagi More On Mumbles, lagu ini seperti jembatan antara mereka dengan fans.

Tak cuma lagu, video klip Lagu Lama juga banyak melibatkan fans. More On Mumbles membuka fans untuk terlibat dengan mengirim video terkait respons terhadap rasa patah hati.

More On Mumbles
More On Mumbles

"Jadi tadinya, kita buka pendaftaran untuk 100 video, menurut kami itu sudah banyak lah. Ternyata ajakan kami viral di TikTok, akhirnya akhirnya ada 400-an video yang masuk. Mereka serius melakukan aktivitas yang mereka senangi setelah patah hati," jelas Awan More On Mumbles.

Saking banyaknya kiriman video dari fans, mereka mengaku kewalahan. Sebab, dari semua kiriman tak mungkin juga dimasukan dalam satu video klip.

"Tapi, di satu sisi, sedih juga karena gak semuanya bisa dimasukkan dalam video klip itu. Sekarang kita masih nyicil menonton semuanya, meski tak semua video tersebut masuk video klip," jelasnya.

Seperti diketahui, Lagu Lama  telah dirilis sebelumnya pada tahun 2019 dalam format akustik oleh duo asal Yogyakarta ini.

Halaman:
1 2
