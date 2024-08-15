Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kontroversi Angela Lee, 2 Kali Jadi Tersangka Kasus Penipuan Tas Mewah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:30 WIB
5 Kontroversi Angela Lee, 2 Kali Jadi Tersangka Kasus Penipuan Tas Mewah
5 Kontroversi Angela Lee, Terbaru Jadi Tersangka Kasus Penipuan Tas Mewah Rp3,2 Miliar. (Foto: Instagram/@angelalee87)
JAKARTA - Deretan kontroversi Angela Lee yang kembali harus berurusan dengan hukum imbas kasus penipuan dan penggelapan 15 tas mewah dengan kerugian mencapai Rp3,2 miliar. 

Meski kariernya tak bisa dikatakan mentereng, namun artis berjuluk Barbie Jowo cukup kontroversial. Penasaran apa saja kontroversi aktris kelahiran Semarang, 37 tahun silam ini? 

5 Kontroversi Angela Lee


1.Penipuan 15 Tas Mewah

Angela Lee menghadapi kasus penipuan dan penggelapan 15 tas mewah dengan kerugian mencapai Rp3,2 miliar. Kepada penyidik, Angela Lee mengaku, modus penipuan yang dilakukannya dengan membeli 15 tas mewah merek Hermes dan Louis Vuitton kepada korban dengan cara mencicil. 

Kontroversi Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)
Kontroversi Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)

Tas-tas tersebut kemudian dijual kembali oleh sang artis kepada end user. Namun dia enggan membayar sisa cicilan tas yang membuat korban melaporkannya. Akibat kasus itu, Polda Metro Jaya menetapkan Angela sebagai tersangka kasus penipuan, pada 15 Agustus 2024. 

2.Terseret Kasus Gembong Narkoba Fredy Pratama

Pada 2 Oktober2023, Angela Lee menjadi saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) gembong narkoba Fredy Pratama. Dia diperiksa Bareskrim Polri karena kaitannya dengan M Najih, kurir narkoba Fredy Pratama sepanjang 2011-2013.

Kontroversi Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)
Kontroversi Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)

Menurut polisi, Najih menghidupi Angela dan mengirim uang senilai ratusan juta rupiah sepanjang hubungan mereka. Namun lewat Instagram, usai menjalani pemeriksaan, sang artis mengaku, sudah putus dari Najih.

3.Kecelakaan Lalu Lintas

Angela Lee juga pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang cukup parah pada 26 Mei 2023. Saat itu, dia dalam perjalanan pulang dari Semarang menuju Yogyakarta. Karena sang sopir mengantuk, mobil kemudian menabrak truk gandeng. 

Kontroversi Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)
Kontroversi Angela Lee. (Foto: Instagram/@angelalee87)

Akibat kecelakaan tersebut, mobil yang mereka tumpangi rusak parah. Angela mengalami patah kaki, luka lebam, dan wajah penuh perban. Sementara sang asisten diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

 

