HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengacara Bocorkan Kondisi Hubungan Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |22:04 WIB
Pengacara Bocorkan Kondisi Hubungan Sandra Dewi dan Harvey Moeis
Pengacara Bocorkan Kondisi Hubungan Sandra Dewi dan Harvey Moeis (Foto: IG Sandra Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi PT. Timah yang menyeret nama suami Sandra Dewi, Harvey Moeis baru saja dilimpahkan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus Kejagung) kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Selatan (Kejari Jaksel) pada Senin, 22 Juli 2024.

Sandra Dewi dalam momen tersebut jadi sorotan sebab dirinya tak terlihat hadir untuk mendampingi suaminya. 

Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar pun menjelaskan bahwa kehadiran Sandra Dewi memang tidak diwajibkan. Tidak ada arahan untuk menghadirkan anak dan istri dalam agenda pelimpahan tersebut. 

Sandra Dewi dan Harvey Moeis (IG)
Sandra Dewi dan Harvey Moeis (IG)

"Alasannya memang tidak diundang. Yang diundang itu hanya tim Penasehat Hukum saja. Tidak ada aturan pelimpahan tersangka harus mengundang anak istri," jelas Harris Arthur Hedar kepada awak media, Selasa, (23/7/2024).

Meski demikian, Harris menegaskan  bahwa Sandra Dewi masih rajin menjenguk suaminya sesuai ketentuan yang berlaku selama masa tahanan. 

"Sudah sering besuk karena memang dapat izin besuk," tambahnya.

Lebih lanjut, Harris mengungkap bahwa kondisi psikologis dari Sandra Dewi yang sebelumnya sempat terpuruk akibat kasus ini, saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Begitu pula dengan anak-anaknya. 

"Sudah pulih dan sehat kembali seperti semula. Iya, sama anak-anak juga," ungkap Harris Arthur Hedar.

 

