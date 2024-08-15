Rakhano Ungkap Cerita Gagal Move On di Single Ketiga

JAKARTA - Faqih Rakhanoto, yang lebih dikenal sebagai Rakhano, merilis single ketiganya yang berjudul Sempat Tak Sempat. Masih setia dengan genre pop seperti dua lagu sebelumnya, solois kelahiran Semarang pada 11 Februari 2003 ini memilih lagu tersebut karena merasa bahwa nada, pesan, dan liriknya akan sangat mengena di hati para pendengarnya dan dapat relate dengan banyak orang.

"Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang hubungannya telah berakhir. Namun, keesokan harinya, salah satu dari mereka sudah memiliki pasangan baru. Pihak yang belum bisa move on mempertanyakan bagaimana mantan pasangannya bisa begitu cepat melanjutkan hidup, padahal hubungan mereka telah terjalin selama bertahun-tahun. Itulah tema yang diangkat dalam single ini, bahwa seseorang yang pernah menemani kita dan kita sayangi selama bertahun-tahun belum tentu memiliki perasaan yang sama besar seperti yang kita rasakan. Meskipun berat, pada akhirnya kita harus merelakan itu," ungkap Rakhano.

Proses pengerjaan lagu ini memakan waktu tiga bulan, mulai dari tahap demo hingga rekaman. Beberapa bagian dari lagu ini dirasakan cukup menantang oleh Rakhano. "Ada bagian-bagian yang mengharuskan aku menyanyikan nada tinggi. Menurut aku, ini cukup menantang karena di dua lagu sebelumnya tidak setinggi ini. Namun, berkat bantuan tim dari Sony Music yang terlibat, pengerjaan single ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga hasilnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mendengarkan seperti aku menikmati proses pembuatannya."

Memasuki perilisan single ketiga ini, Rakhano merasa sangat bersyukur atas perjalanan karier bermusiknya. Dia tidak pernah menyangka bisa merilis karya hingga tiga single dan mendapatkan sambutan positif di berbagai platform musik digital.

"Yang jelas, sejak single pertama dan kedua, banyak pelajaran yang aku dapatkan. Namun, satu hal yang aku pegang dalam berkarya adalah untuk tidak terlalu berharap terlalu tinggi dan tetap fokus pada apa yang ada. Maksudnya, punya tujuan jauh ke depan itu penting, tapi kita juga perlu bekerja keras menjalani apa yang ada di masa sekarang dengan sebaik-baiknya. Pelan-pelan, usaha dan kesuksesan yang kita capai saat ini akan membawa kita ke tujuan di masa depan," jelasnya.