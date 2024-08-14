Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus

Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus (Foto: Ist)

JAKARTA - Maurina Arlia mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun. Pertemuan mereka pun terjadi di Korea Selatan, saat sama-sama hadir di acara peluncuran Ocean Star 39, seri ikonik keluaran Mido yang berlangsung di sebuah tempat bernama L'Espace Etnah.

Dalam kesempatan itu, perempuan yang merupakan pendiri Buah Bibir Nusantara, PR Agency ini mengaku cukup kagum dengan sosok tampan dari bintang film Queen of Tears itu. Bahkan dia juga tak ragu untuk membeberkan bagaikan pandangannya tentang Kim Soo Hyun.

Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus (Foto: Ist)



"Ternyata aslinya jauh lebih ganteng. Selama ini cuma bisa lihat Kim Soo Hyun dari serial dan drama yang dia mainkan. Sekarang bisa tatap-tatapan langsung," Maurina menjelaskan dengan semringah.

Selain tampan, Maurina juga membeberkan kelebihan lain dari sosok pria .. tahun itu. Salah satunya soal kepribadian dari Kim Soo Hyun.

"Speechless, ternyata selain ganteng dan tampan maksimal, personality-nya juga bagus. Orangnya ramah dan banyak melakukan interaksi dengan kita-kita yang hadir disana," puji Maurina.