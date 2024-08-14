Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |05:05 WIB
Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus
Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Maurina Arlia mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun. Pertemuan mereka pun terjadi di Korea Selatan, saat sama-sama hadir di acara peluncuran Ocean Star 39, seri ikonik keluaran Mido yang berlangsung di sebuah tempat bernama L'Espace Etnah.

Dalam kesempatan itu, perempuan yang merupakan pendiri Buah Bibir Nusantara, PR Agency ini mengaku cukup kagum dengan sosok tampan dari bintang film Queen of Tears itu. Bahkan dia juga tak ragu untuk membeberkan bagaikan pandangannya tentang Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun (IST)
Bertemu Langsung dengan Kim Soo Hyun di Korea Selatan, Maurina Arlia: Personalitynya Bagus (Foto: Ist)


"Ternyata aslinya jauh lebih ganteng. Selama ini cuma bisa lihat Kim Soo Hyun dari serial dan drama yang dia mainkan. Sekarang bisa tatap-tatapan langsung," Maurina menjelaskan dengan semringah.

Selain tampan, Maurina juga membeberkan kelebihan lain dari sosok pria .. tahun itu. Salah satunya soal kepribadian dari Kim Soo Hyun.

"Speechless, ternyata selain ganteng dan tampan maksimal, personality-nya juga bagus. Orangnya ramah dan banyak melakukan interaksi dengan kita-kita yang hadir disana," puji Maurina.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060186/kim_soo_hyun-vWZM_large.jpg
Kim Soo Hyun Hadiri Handprinting Placement Sebelum Gelar Fan Meeting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/33/3044087/kim_soo_hyun-UvLa_large.jpg
Kim Soo Hyun Hadiri Perayaan 80 Tahun Koleksi Special Ocean Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/21/194/1862882/kim-soo-hyun-aktor-dengan-bayaran-mahal-dan-kekayaan-rp1-6-triliun-kmW2MKNexp.jpg
Kim Soo Hyun, Aktor dengan Bayaran Mahal dan Kekayaan Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/21/194/1862874/7-fakta-tentang-aktor-tampan-kim-soo-hyun-yang-perlu-anda-tahu-TTRIjuGg8z.jpg
7 Fakta Tentang Aktor Tampan Kim Soo Hyun yang Perlu Anda Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement