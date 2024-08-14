Tanya Dikdik Yuk, Cara Baldtwins Suguhkan Konten Edukatif yang Menghibur

JAKARTA - Edgard dan Edrick Prince, berkolaborasi menggarap konten YouTube bersama di bawah label ‘Baldtwins’. Content creator yang merupakan saudara kembar ini menarik perhatian warganet lewat video bertajuk ‘Tanya Dikdik Yuk’.

Edrick biasanya mengawali kontennya dengan sebuah kalimat khas ‘Tanya Dikdik Yuk’. Sementara Edgard akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sederet fakta menarik yang dipastikan akan menarik perhatian warganet.

Salah satu tema yang menarik adalah saat keduanya membahas tentang durasi jam kerja di beberapa negara. Edgard kemudian mengulas perbedaan jam kerja di Indonesia dengan beberapa negara, seperti Jepang, Uni Emirat Arab, dan Belanda.

Tanya Dikdik Yuk, cara Baldtwins suguhkan konten edukatif yang menghibur. (Foto: Instagram/@baldtwins)

Fokus utama pembahasan mereka adalah durasi jam kerja dan pengaruhnya dengan produktivitas dan tingkat kebahagiaan pekerja. Edgard menjelaskan, jam kerja yang lebih singkat terbukti meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan pekerja.

Sebaliknya, jam kerja yang terlalu panjang sering kali mengurangi kualitas hidup karyawan. Tak jarang, jam kerja yang panjang mampu mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional pekerja.