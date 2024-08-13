Heboh Video Lama Selebgram Cut Intan Nabila, Tangan Penuh Lebam

JAKARTA - Cut Intan Nabila tengah menjadi sorotan usai mengungkap aksi KDRT yang dilakukan sang suami, Armor Toreador padanya. Lewat postingannya di Instagram, Intan Nabila mengunggah video CCTV yang memerlihatkan dirinya dipukuli oleh sang suami.

Video tersebut merupakan bukti perdana yang diungkap Intan Nabila ke publik. Sebelumnnya, ibu tiga anak itu tak pernah mengungkap masalah rumah tangganya di media sosial.

Hal ini membuat netizen gencar mencari tahu lebih dalam perihal aksi KDRT yang dialami Intan di video yang beredar. Terbaru, viral lagi video lama Intan saat membuat konten mengenai ASI miliknya.

Netizen pun dibuat salfok dengan tangan Intan yang diduga sudah mulai memar.

“Lagi senang post kegiatan menyusui, gapapa ya. Biar busui ini bahagia,” tulis Intan.

Dalam video yang diunggah 6 hari lalu, Intan terlihat tengah membenahi kantong-kantong ASI miliknya yang akan diberikan pada bayi kecilnya. Dari rekaman tersebut, nampak ada beberapa tanda memar di tangan Intan.

Nampak warna kebiruan terlihat di tangan Intan saat ia mengurusi kantong-kantong ASI tersebut. Netizen menduga Intan kala itu sudah mendapat kekerasan dari sang suami, namun tak menunjukkannya pada publik.

“Tangannya biru-biru mbaa,” kata akun @dw*******.

“Kakak aku salfok lihat tangannya,” sambung @de*********.

“Salfok tangannya pasti dipukul ya,” tambah @ya*********.