Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Video Lama Selebgram Cut Intan Nabila, Tangan Penuh Lebam

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |06:03 WIB
Heboh Video Lama Selebgram Cut Intan Nabila, Tangan Penuh Lebam
Heboh Video Lama Selebgram Cut Intan Nabila, Tangan Penuh Lebam (Foto: IG Cut Intan Nabila)
A
A
A

JAKARTA Cut Intan Nabila tengah menjadi sorotan usai mengungkap aksi KDRT yang dilakukan sang suami, Armor Toreador padanya. Lewat postingannya di Instagram, Intan Nabila mengunggah video CCTV yang memerlihatkan dirinya dipukuli oleh sang suami.

Video tersebut merupakan bukti perdana yang diungkap Intan Nabila ke publik. Sebelumnnya, ibu tiga anak itu tak pernah mengungkap masalah rumah tangganya di media sosial.

Hal ini membuat netizen gencar mencari tahu lebih dalam perihal aksi KDRT yang dialami Intan di video yang beredar. Terbaru, viral lagi video lama Intan saat membuat konten mengenai ASI miliknya.

Heboh Video Lama Selebgram Cut Intan Nabila, Tangan Penuh Lebam
Heboh Video Lama Selebgram Cut Intan Nabila, Tangan Penuh Lebam

Netizen pun dibuat salfok dengan tangan Intan yang diduga sudah mulai memar.

“Lagi senang post kegiatan menyusui, gapapa ya. Biar busui ini bahagia,” tulis Intan.

Dalam video yang diunggah 6 hari lalu, Intan terlihat tengah membenahi kantong-kantong ASI miliknya yang akan diberikan pada bayi kecilnya. Dari rekaman tersebut, nampak ada beberapa tanda memar di tangan Intan.

Nampak warna kebiruan terlihat di tangan Intan saat ia mengurusi kantong-kantong ASI tersebut. Netizen menduga Intan kala itu sudah mendapat kekerasan dari sang suami, namun tak menunjukkannya pada publik.

“Tangannya biru-biru mbaa,” kata akun @dw*******.

“Kakak aku salfok lihat tangannya,” sambung @de*********.

“Salfok tangannya pasti dipukul ya,” tambah @ya*********.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185114//baim_wong-PKQe_large.JPG
Baim Wong Ungkap Ambisinya Jadi Sutradara: Saya Mau Semuanya Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185049//dian_sastro-wuxE_large.jpg
3 Potret Dian Sastrowardoyo saat Main Padel, Outfit Kerah Asimetris Tampak Stunning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184832//sarwendah-EMWw_large.jpg
Kena Mental, Sarwendah Konsul ke Psikolog Usai Didatangi Penagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184752//sarwendah-TioB_large.jpg
Sarwendah Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak: Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184707//gustiwiw-pIjW_large.jpg
Kisah Bunda Gustiwiw Bangga Anaknya Raih Penghargaan Meski Telah Tiada: Ini yang Dia Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement