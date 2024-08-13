Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila, Akun Instagram Bisnis Milik Armor Toreador Digeruduk Netizen

JAKARTA - Suami Cut Intan Nabila, Armor Toreador, langsung menjadi sorotan publik usai videonya melakukan KDRT beredar di media sosial.

Diketahui, Intan Nabila baru saja membongkar perlakukan sang suami yang kerap melakukan kekerasan padanya, diduga usai kepergok berselingkuh.



Sosok Armor pun kini menjadi incaran netizen termasuk media sosialnya. Salah satunya yang jadi sasaran ialah akun Instagram bisnis Armor, @bisnisbarbershop.

Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila, Akun Instagram Bisnis Milik Armor Toreador Digeruduk Netizen (Foto: Instagram/cut.intannabila)



Imbas aksi KDRT yang dilakukannya, akun Instagram bisnis milik suami Intan Nabila ini pun panen hujatan dan cacian dari netizen. Mereka begitu geram usia mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan Armor. Lebih dari 48 ribu netizen menggeruduk akun Instagram tersebut.



“Berani kok sama perempuan, lemah banget,” kata akun @nd********.



“Boikot nih usaha,” sambung @ch*******.



“Bangkrut usahanya amin,” tambah @ms*******.



“Penjara pelaku KDRT,” tulis @er*********.