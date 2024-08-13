Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila, Akun Instagram Bisnis Milik Armor Toreador Digeruduk Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:45 WIB
Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila, Akun Instagram Bisnis Milik Armor Toreador Digeruduk Netizen
Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila, Akun Instagram Bisnis Milik Armor Toreador Digeruduk Netizen (Foto: Instagram/cut.intannabila)
A
A
A

JAKARTA - Suami Cut Intan Nabila, Armor Toreador, langsung menjadi sorotan publik usai videonya melakukan KDRT beredar di media sosial.

Diketahui, Intan Nabila baru saja membongkar perlakukan sang suami yang kerap melakukan kekerasan padanya, diduga usai kepergok berselingkuh.

Sosok Armor pun kini menjadi incaran netizen termasuk media sosialnya. Salah satunya yang jadi sasaran ialah akun Instagram bisnis Armor, @bisnisbarbershop.

Lakukan KDRT ke Cut Intan Nabila, Akun Instagram Bisnis Milik Armor Toreador Digeruduk Netizen (Foto: Instagram/cut.intannabila)


Imbas aksi KDRT yang dilakukannya, akun Instagram bisnis milik suami Intan Nabila ini pun panen hujatan dan cacian dari netizen. Mereka begitu geram usia mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan Armor. Lebih dari 48 ribu netizen menggeruduk akun Instagram tersebut.

“Berani kok sama perempuan, lemah banget,” kata akun @nd********.


“Boikot nih usaha,” sambung @ch*******.

“Bangkrut usahanya amin,” tambah @ms*******.

“Penjara pelaku KDRT,” tulis @er*********.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement