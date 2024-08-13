Gusti Hendy Ungkap Alasan Mau Jadi Manajer Gigi

JAKARTA - Gusti Hendy, drummer band Gigi, memiliki tugas yang lumayan berat dalam grupnya. Sebab, selain sebagai personel, ia juga bertanggung jawab menjadi manajer di band tersebut.



Musisi asal Kalimantan Selatan itu mengaku punya alasan khusus bersedia menjadi manajer Gigi. Disisi lain, dia juga sadar memiliki dua tugas krusial sekaligus bukan perkara yang mudah.

Gusti Hendy Ungkap Alasan Mau Jadi Manajer Gigi (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



"Mereka selama 30 tahun itu diurus terus (sama manajer), terakhir sama almarhum Baron, emang gue liat gitu, emang nggak bisa (kalau nggak ada manajer), kayak Thomas misalnya, dia harus selalu didampingi," ujar Gusti dikutip dari kanal YouTube Vindes.



Meski demikian, Gusti juga membagi tugas kepada tiga personelnya pada urusan manajemen. Armand Maulana dipercaya mencari sponsor, sementara Dewa Budjana punya kendali untuk urusan produksi rekaman.



"Dia (Thomas Ramadhan-red) di social media, urus merchandise segala macam, tapi ya gitu (harus didampingi), kalau WA gitu, harusnya kan dia aktif sebagai ketuanya, dia tuh bisa baca WA bisa lewat dua hari," tuturnya.



Bagi Gusti, hal tersebut lumrah terjadi dalam sebuah band. Apalagi, baru kali ini personel Gigi punya tugas masing-masing di luar panggung.