Vidi Aldiano Berharap Ada Perubahan Usai Jalani Detox Kanker di Thailand

JAKARTA - Vidi Aldiano baru saja menjalani pengobatan kanker di Koh Samui, Thailand. Pengobatan detox ini dilakukan Vidi untuk membuang racun-racun pada tubuhnya.



Momen bahagia ini dibagikan Vidi di Instagram, @vidialdiano. Pelantun Status Palsu ini mengunggah selfie dirinya usai melakukan detox di Negeri Gajah Putih ini.



“Selesai juga program cleansing di Koh Samui hari ini!,” tulis Vidi, Selasa (16/7/2024).

Vidi Aldiano Berharap Ada Perubahan Usai Jalani Detox Kanker di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)



Tak sendirian, Vidi juga ditemani kedua orangtua dan sang istri tercinta, Sheila Dara. Terlihat pula Vidi lebih segar dan bersemangat usai menjalani terapi detox ini.



Selain itu, Vidi berharap perawatannya ini bisa membuahkan hasil yang baik. Ia juga selalu berusaha untuk melawan kanker ginjal yang dideritanya.



“Semua ikhtiar kita jalani semaksimal mungkin, semoga ada perubahan yang lebih baik dibadan ya. Detox kali ini juga terasa hangat karena ditemani keluarga tercinta,” tambah Vidi.



Momen Vidi Aldiano selesai menjalani terapi detox di Thailand ini turut mengundang komentar para netizen. Warganet ikut bahagia dan mendoakan kesembuhan untuk Vidi Aldiano.