Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Berharap Ada Perubahan Usai Jalani Detox Kanker di Thailand

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:35 WIB
Vidi Aldiano Berharap Ada Perubahan Usai Jalani Detox Kanker di Thailand
Vidi Aldiano Berharap Ada Perubahan Usai Jalani Detox Kanker di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano baru saja menjalani pengobatan kanker di Koh Samui, Thailand. Pengobatan detox ini dilakukan Vidi untuk membuang racun-racun pada tubuhnya.


Momen bahagia ini dibagikan Vidi di Instagram, @vidialdiano. Pelantun Status Palsu ini mengunggah selfie dirinya usai melakukan detox di Negeri Gajah Putih ini.

“Selesai juga program cleansing di Koh Samui hari ini!,” tulis Vidi, Selasa (16/7/2024).

Vidi Aldiano Berharap Ada Perubahan Usai Jalani Detox Kanker di Thailand (Foto: Instagram/vidialdiano)


Tak sendirian, Vidi juga ditemani kedua orangtua dan sang istri tercinta, Sheila Dara. Terlihat pula Vidi lebih segar dan bersemangat usai menjalani terapi detox ini.

Selain itu, Vidi berharap perawatannya ini bisa membuahkan hasil yang baik. Ia juga selalu berusaha untuk melawan kanker ginjal yang dideritanya.

“Semua ikhtiar kita jalani semaksimal mungkin, semoga ada perubahan yang lebih baik dibadan ya. Detox kali ini juga terasa hangat karena ditemani keluarga tercinta,” tambah Vidi.

Momen Vidi Aldiano selesai menjalani terapi detox di Thailand ini turut mengundang komentar para netizen. Warganet ikut bahagia dan mendoakan kesembuhan untuk Vidi Aldiano.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/481/3146673/vidi_aldiano-Jtkc_large.jpg
Vidi Aldiano Kemoterapi ke Malaysia di Tengah Kisruh Royalti Lagu: Kuat Kuat Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/481/3088525/vidi_aldiano_ungkap_kondisi_kesehatan_usai_pemeriksaan_di_penang-8ZCH_large.jpg
Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Kesehatan usai Pemeriksaan di Penang: Belum Sesuai Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/483/3083720/vidi_aldiano_beberkan_dampak_krisis_identitas_di_masa_remaja_sulit_bersyukur_hingga_sempat_agnostik-R2LD_large.jpg
Vidi Aldiano Beberkan Dampak Krisis Identitas di Masa Remaja, Sulit Bersyukur hingga Sempat Agnostik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/205/3066094/pestapora-5Enp_large.jpg
Perdana Tampil di Pestapora, BCL Ajak Vidi Aldiano Duet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/194/3065246/vidi_aldiano-wgt0_large.jpg
5 OOTD ala Vidi Aldiano, Tampilan Oversized ala Anak Skena Kerap Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/205/3058770/vidi_aldiano-P1eE_large.jpg
Vidi Aldiano Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat, Cari Musisi Tangguh Bermental Baja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement