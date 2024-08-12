Betrand Peto Mengaku Ingin Punya Pasangan Pandai Memasak Seperti Sarwendah

JAKARTA - Betrand Peto mengaku ingin terlebih dahulu fokus pada kariernya sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalin kasih dengan lawan jenis. Kendati begitu, bukan berarti dirinya tak memiliki kriteria perempuan idaman untuk dijadikan kekasih.

Mahasiswa baru di University of Jakarta International (UNIJI) ini mengatakan bahwa dia ingin mencari sosok pasangan seperti ibu angkatnya, Sarwendah. Salah satu sifat yang harus dimiliki pasangannya kelak adalah panda memasak.



"Itu benar, benar (pengin punya pacar yang pintar masak)", ujar Betrand Peto, dalam akun YouTube Mantra Room.

Betrand Peto Mengaku Ingin Punya Pasangan Pandai Memasak Seperti Sarwendah (Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu)

Mendengar ucapan sang anak, Sarwendah pun mengimbau agar Betrand juga harus pandai memasak. Menariknya, remaja yang akrab disapa Onyo ini mengaku bisa memasak nasi goreng.



"Kalau mau pintar masak ya Onyo sendiri juga harus bisa masak," kata Sarwendah.



"Waa Onyo udah bisa masak, cewek juga kalau nasi goreng pasti mau bun," sahut Betrand Peto.



Sampai saat ini, remaja 19 tahun tersebut masih belum memikirkan soal pasangan. Sebab akhir-akhir ini, dirinya disibukkan dengan teman-teman hingga pendidikan.