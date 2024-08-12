Advertisement
HOT GOSSIP

Betrand Peto Masih Belum Mau Pacaran, Akui Ingin Fokus pada Karier

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |20:05 WIB
Betrand Peto Masih Belum Mau Pacaran, Akui Ingin Fokus pada Karier
Betrand Peto Masih Belum Mau Pacaran, Akui Ingin Fokus pada Karier (Foto: Annastasya/Okezone)
JAKARTA - Betrand Peto semakin gemilang meniti karier di industri musik Tanah Air. Di tengah kesibukannya yang semakin padat, Onyo, akrab ia disapa selalu ingin memberikan yang terbaik untuk penampilannya.

Di tengah kesuksesan ini, putra Ruben Onsu dan Sarwendah itu pun mengaku semakin fokus berkarier. Bahkan, Onyo pun juga tak henti untuk selalu berlatih vokal demi menjaga kualitas suaranya yang maksimal.

Betrand Peto (Foto: Annastasya/Okezone)
Betrand Peto Masih Belum Mau Pacaran, Akui Ingin Fokus pada Karier (Foto: Annastasya/Okezone)


“Setiap hari aku latihan vokal. Karena beranjak dewasa, suara akan mulai berubah,” ucap Onyo saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (11/8/2024).

Tak hanya menjaga kualitas suara, Onyo juga berusaha untuk menjaga mood dan perasaannya agar tak merusak dan memengaruhi kariernya. Salah satu keputusan yang diambil remaja 19 tahun ini ialah mantap untuk tidak berpacaran lebih dulu.


Ia mengatakan masih berusaha fokus mengejar kariernya. Apalagi, Onyo mengatakan bakal merilis single terbaru yang sudah disiapkannya. Untuk itu, itu memutuskan untuk belum pacaran untuk menjaga rasa profesionalnya sebagai penyanyi.

“Jangan pacaran aja sih, biar mood-nya gak berantakan,” jelas Onyo.

 

