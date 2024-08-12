5 Rekomendasi Film tentang Agen Mata-Mata Rusia

JAKARTA – Rekomendasi film tentang agen mata-mata Rusia untuk Anda pencinta film action dan thriller. Tema tentang agen rahasia memang selalu menarik perhatian publik karena ceritanya yang mencekam dan alur intens.

1.Anna

Film Anna yang dirilis pada 2019 bercerita tentang kehidupan Anna Poliatova (Sasha Luss), seorang perempuan cantik yang bekerja sebagai agen mata-mata Badan Intelijen Rusia alias KGB.

Rekomendasi Film tentang Agen Rahasia Rusia. (Foto: Film Anna/Lionsgate)

Akibat sebuah peristiwa, CIA kemudian memintanya untuk menjadi agen ganda. Selain Sasha Luss, sutradara Luc Besson juga menggaet Cillian Murphy, Helen Mirren, Luke Evans, dan Lera Abova untuk membintangi film Anna.

2.Red Sparrow

Film Red Sparrow berkisah tentang Dominika Egorova (Jennifer Lawrence), seorang balerina yang harus meninggalkan panggung lantaran mengalami cedera. Setelah pensiun, dia mendaftar dalam program intelijen Rusia dan menjadi agen mata-mata.

Rekomendasi Film tentang Agen Rahasia Rusia. (Foto: Film Red Sparrow/20th Century Studios)

Dominika memanfaatkan kemolekan tubuhnya untuk memuluskan misinya hingga menjebak para agen CIA. Selain Jennifer Lawrence, film arahan Francis Lawrence yang dirilis pada 2018 itu juga dibintangi Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, dan Charlotte Rampling.

3.The Spy

Rekomendasi film tentang agen mata-mata Rusia selanjutnya adalah The Spy yang dirilis pada 2012. Film arahan Alexey Andrianov tersebut berkisah tentang dua agen Rusia yang mencari mata-mata Jerman di Moskow.

Rekomendasi Film tentang Agen Rahasia Rusia. (Foto: Film The Spy/Central Partnership)

Berlatar perang antara Nazi dan Sekutu Soviet pada 1941, Dorin (Danila Kozlovsky) dan Oktyabrsky (Fyodor Bondarchuk) masuk ke wilayah Jerman untuk mengetahui kelemahan negara tersebut.