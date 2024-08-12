Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siap Rilis Single Baru, Betrand Peto Dapat Dukungan Khusus dari Ruben Onsu dan Sarwendah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |22:25 WIB
Siap Rilis Single Baru, Betrand Peto Dapat Dukungan Khusus dari Ruben Onsu dan Sarwendah
Siap Rilis Single Baru, Betrand Peto Dapat Dukungan Khusus dari Ruben Onsu dan Sarwendah (Foto: Annastasya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto tengah mempersiapkan single barunya yang dikabarkan bakal rilis tahun ini. Bahkan single tersebut juga menjadi tanda kesuksesan karier remaja yang akrab disapa Onyo ini, di belantika musik Tanah Air.

Ia mengatakan persiapan untuk perilisan lagu barunya itu sudah cukup matang.

Betrand Peto (Foto: Annastasya/Okezone)
Siap Rilis Single Baru, Betrand Peto Dapat Dukungan Khusus dari Ruben Onsu dan Sarwendah (Foto: Annastasya/Okezone)

“Single-nya masih workshop dan kita masih ada beberapa yang belum selesai, nanti akan atur waktu untuk rekamannya,” kata Betrand saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (11/8/2024).

Betrand mengatakan dirinya masih betah untuk menyanyikan lagu melow yang sendu dan mendayu. Putra Ruben Onsu dan Sarwendah ini mengatakan single terbarunya masih bernuansa galau yang menjadi genre favoritnya.


Selain itu, dia sendiri meyakini bahwa lagu galau masih begitu hits di industri musik Tanah Air dan diminati para penikmat lagu Indonesia. Hal ini membuatnya semakin percaya diri membuat single dengan genre melow ini.

“Karena itu musik-musik sekarang kebanyakan lagu-lagu galau. Untuk sekarang-sekarang ini kan hitsnya lagu galau ya. Jadi mau di zona itu,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159828/betrand_peto_dan_ruben_onsu-Ylky_large.jpg
Betrand Peto Geram Adik Difitnah, Dukung Ruben Onsu Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157599/betrand_peto-cotv_large.jpg
Betrand Peto dan Nama China Pemberian Ayah Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/205/3151626/anggis_devaki_dan_betrand_peto-q5h0_large.jpg
Anggis Devaki dan Betrand Peto Duet Lewat Lagu Percuma, Sukses Bikin Netizen Galau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146312/sarwendah_dan_betrand_peto-rJjx_large.jpg
Sarwendah dan Giorgio Antonio Diisukan Pacaran, Betrand Peto Kasih Lampu Hijau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119691/betrand_peto-cd86_large.jpeg
Betrand Peto Rilis Single Diam-Diam, Lagu tentang Penyesalan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107515/betrand_peto_dan_sarwendah-xu8c_large.jpg
Betrand Peto Bantah Sarwendah Dekat dengan Boy William: Bunda Fokus Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement