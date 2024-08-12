Siap Rilis Single Baru, Betrand Peto Dapat Dukungan Khusus dari Ruben Onsu dan Sarwendah

JAKARTA - Betrand Peto tengah mempersiapkan single barunya yang dikabarkan bakal rilis tahun ini. Bahkan single tersebut juga menjadi tanda kesuksesan karier remaja yang akrab disapa Onyo ini, di belantika musik Tanah Air.

Ia mengatakan persiapan untuk perilisan lagu barunya itu sudah cukup matang.

Siap Rilis Single Baru, Betrand Peto Dapat Dukungan Khusus dari Ruben Onsu dan Sarwendah (Foto: Annastasya/Okezone)

“Single-nya masih workshop dan kita masih ada beberapa yang belum selesai, nanti akan atur waktu untuk rekamannya,” kata Betrand saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (11/8/2024).



Betrand mengatakan dirinya masih betah untuk menyanyikan lagu melow yang sendu dan mendayu. Putra Ruben Onsu dan Sarwendah ini mengatakan single terbarunya masih bernuansa galau yang menjadi genre favoritnya.



Selain itu, dia sendiri meyakini bahwa lagu galau masih begitu hits di industri musik Tanah Air dan diminati para penikmat lagu Indonesia. Hal ini membuatnya semakin percaya diri membuat single dengan genre melow ini.



“Karena itu musik-musik sekarang kebanyakan lagu-lagu galau. Untuk sekarang-sekarang ini kan hitsnya lagu galau ya. Jadi mau di zona itu,” jelasnya.