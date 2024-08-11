Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |07:01 WIB
Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway
Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway (Foto: IG Mikha)
A
A
A

JAKARTA - Pencapaian Gregoria Mariska yang berhasil meraih medali perunggu di ajang Olimpiade Paris 2024 begitu mencuri perhatian publik hingga saat ini. Setelah berhasil meraih medali pertama untuk Indonesia, kekasih Mikha Angelo ini menjadi buah bibir. 

Wanita yang akrab disapa Jorji itu meraih medali perunggu setelah Carolina Marin mengalami cedera di laga semifinal sehingga memutuskan untuk mundur. Sementara Jorji sendiri harus takluk di tangan An Se Young di babak semifinal.

Sayangnya, jalan Jorji untuk mendapat medali malah disebut melalui 'giveaway'. Hal ini disebutkan dalam pemberitaan tentang 'Cerita Olimpiade Indonesia' di salah satu stasiun televisi.

Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway
Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway

Cerita itu memuat julukan 'serba pertama'  bagi para atlet peraih medali. Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah disebut mendapatkan medali emas pertama sepanjang sejarah dari panjat tebing dan angkat besi.

Rizki Juniansyah juga disebut sebagai atlet termuda baru. Semengara, Gregoria justru disebut ‘Medali Giveaway' pertama.

Pemberitaan ini menuai kritik pedas Mikha Angelo, kekasih Jorji. Dia membalas cuitan akun X @ainurohman yang murka karena berita itu menggiring opini bahwa medali yang didapat Jorji hanyalah hadiah karena rivalnya di semifinal mengundurkan diri. Padahal, butuh perjuangan dan pengorbanan besar untuk sampai di titik itu. 

"Orang-orang ini pikir, Gregoria itu santai-santai, rebahan, atau ngandalin ordal lalu tiba-tiba bisa tembus semifinal Olimpiade?," bunyi cuitan @ainurohman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045127/mikha_angelo-CHSa_large.jpg
Biodata dan Agama Mikha Angelo, Tunangan Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3044832/mikha_angelo-Cg7e_large.jpg
Mikha Angelo Bangga Gregoria Mariska Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/33/3043132/mikha_angelo-21qw_large.jpg
Nonton Langsung, Mikha Angelo Bangga Gregoria Mariska Lolos Perempat Final Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/07/486/937666/bnRfm9YpMq.jpg
Mikha Angelo Refreshing lewat Futsal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/07/486/937661/1Bv2y3rPJL.jpg
Mikha Angelo Batasi Makan Snack
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement