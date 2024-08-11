Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway

JAKARTA - Pencapaian Gregoria Mariska yang berhasil meraih medali perunggu di ajang Olimpiade Paris 2024 begitu mencuri perhatian publik hingga saat ini. Setelah berhasil meraih medali pertama untuk Indonesia, kekasih Mikha Angelo ini menjadi buah bibir.

Wanita yang akrab disapa Jorji itu meraih medali perunggu setelah Carolina Marin mengalami cedera di laga semifinal sehingga memutuskan untuk mundur. Sementara Jorji sendiri harus takluk di tangan An Se Young di babak semifinal.

Sayangnya, jalan Jorji untuk mendapat medali malah disebut melalui 'giveaway'. Hal ini disebutkan dalam pemberitaan tentang 'Cerita Olimpiade Indonesia' di salah satu stasiun televisi.

Cerita itu memuat julukan 'serba pertama' bagi para atlet peraih medali. Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah disebut mendapatkan medali emas pertama sepanjang sejarah dari panjat tebing dan angkat besi.

Rizki Juniansyah juga disebut sebagai atlet termuda baru. Semengara, Gregoria justru disebut ‘Medali Giveaway' pertama.

Pemberitaan ini menuai kritik pedas Mikha Angelo, kekasih Jorji. Dia membalas cuitan akun X @ainurohman yang murka karena berita itu menggiring opini bahwa medali yang didapat Jorji hanyalah hadiah karena rivalnya di semifinal mengundurkan diri. Padahal, butuh perjuangan dan pengorbanan besar untuk sampai di titik itu.

"Orang-orang ini pikir, Gregoria itu santai-santai, rebahan, atau ngandalin ordal lalu tiba-tiba bisa tembus semifinal Olimpiade?," bunyi cuitan @ainurohman.