Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Mikha Angelo, Tunangan Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |19:35 WIB
Biodata dan Agama Mikha Angelo, Tunangan Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung
Biodata dan Agama Mikha Angelo, Tunangan Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung (Foto: Instagram/mikha97)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Mikha Angelo belakangan banyak dicari tahu. Hal tersebut berhubungan dengan momen romantis sang penyanyi saat ikut menemani tunangannya, Gregoria Mariska Tunjung, bertanding di Olimpiade Paris 2024.

Menariknya, perjuangan Mikha datang jauh-jauh dari Jakarta ke Paris ternyata membuahkan hasil. Sebab, Gregoria berhasil meraih medali perunggu.

Berikut, biodata dan agama Mikha Angelo.

Biodata dan Agama Mikha Angelo, Tunangan Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung (Foto: Instagram/mikha97)

Mikha Angelo merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser asal Indonesia. Memiliki nama asli Mikha Angelo Brahmantyo, dia merupakan anak ketiga dari pasangan atlet tenis, Lans Brahmantyo dan Yvonne Imelda Hubner.

Lahir di Jakarta. 8 November 1997 dan menganut agama Kristen, Mikha memiliki dua kakak laki-laki yang bernama Mada Emmanuelle dan Reuben Nathaniel. Dia juga mempunyai seorang adik laki-laki bernama Andrew Luciano.

Memiliki kedua orangtua yang menggemari musik, membuat Mikha dan dua kakaknya sudah diarahkan untuk mengikuti kursus musik sejak kecil. Bahkan mereka bertiga sampai membuat grup bernama The Overtunes pada 2010.

Karier The Overtunes sendiri naik usai Mikha mengikuti ajang X Factor Indonesia. Kala itu, Mikha tereliminasi di babak empat besar usai membawakan lagu milik Michael Buble 'Crazy Love' dan 'Mungkin Nanti' dari NOAH.

Mikha dan The Overtunes diketahui langsung dikontrak oleh Sony Music Entertainment kala itu. Bahkan album milik mereka dirilis pada 2013 dengan single utama 'Sayap Pelindungmu'.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047548/mikha_angelo-qjoB_large.jpg
Mikha Angelo Murka Medali Perunggu Gregoria Mariska Disebut Giveaway
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3044832/mikha_angelo-Cg7e_large.jpg
Mikha Angelo Bangga Gregoria Mariska Raih Medali Perunggu di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/33/3043132/mikha_angelo-21qw_large.jpg
Nonton Langsung, Mikha Angelo Bangga Gregoria Mariska Lolos Perempat Final Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/07/486/937666/bnRfm9YpMq.jpg
Mikha Angelo Refreshing lewat Futsal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/02/07/486/937661/1Bv2y3rPJL.jpg
Mikha Angelo Batasi Makan Snack
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/205/3183107//mikkyzia-4Mup_large.JPG
MikkyZia Senang Banget Dapat Kesempatan Remake Lagu Legendaris Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement