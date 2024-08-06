Biodata dan Agama Mikha Angelo, Tunangan Pebulutangkis Gregoria Mariska Tunjung

JAKARTA - Biodata dan agama Mikha Angelo belakangan banyak dicari tahu. Hal tersebut berhubungan dengan momen romantis sang penyanyi saat ikut menemani tunangannya, Gregoria Mariska Tunjung, bertanding di Olimpiade Paris 2024.

Menariknya, perjuangan Mikha datang jauh-jauh dari Jakarta ke Paris ternyata membuahkan hasil. Sebab, Gregoria berhasil meraih medali perunggu.

Berikut, biodata dan agama Mikha Angelo.

Mikha Angelo merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser asal Indonesia. Memiliki nama asli Mikha Angelo Brahmantyo, dia merupakan anak ketiga dari pasangan atlet tenis, Lans Brahmantyo dan Yvonne Imelda Hubner.

Lahir di Jakarta. 8 November 1997 dan menganut agama Kristen, Mikha memiliki dua kakak laki-laki yang bernama Mada Emmanuelle dan Reuben Nathaniel. Dia juga mempunyai seorang adik laki-laki bernama Andrew Luciano.

Memiliki kedua orangtua yang menggemari musik, membuat Mikha dan dua kakaknya sudah diarahkan untuk mengikuti kursus musik sejak kecil. Bahkan mereka bertiga sampai membuat grup bernama The Overtunes pada 2010.

Karier The Overtunes sendiri naik usai Mikha mengikuti ajang X Factor Indonesia. Kala itu, Mikha tereliminasi di babak empat besar usai membawakan lagu milik Michael Buble 'Crazy Love' dan 'Mungkin Nanti' dari NOAH.

Mikha dan The Overtunes diketahui langsung dikontrak oleh Sony Music Entertainment kala itu. Bahkan album milik mereka dirilis pada 2013 dengan single utama 'Sayap Pelindungmu'.