HOME CELEBRITY MUSIK

Sisca Saras Eks JKT48 Siap Gebrak Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |00:42 WIB
Sisca Saras Eks JKT48 Siap Gebrak Industri Musik
Sisca Saras Eks JKT48 Siap Gebrak Industri Musik (Foto: ist)
JAKARTA - Fransisca Saraswati Puspa Dewi, yang akrab dikenal sebagai Sisca Saras, adalah mantan anggota generasi ketiga JKT48 yang memulai debutnya pada tahun 2014. Setelah sembilan tahun bersama grup tersebut, Sisca mengumumkan kelulusannya pada September 2023.

Namun, Sisca tidak hanya berkecimpung di dunia musik. Pada tahun 2021, ia memulai debutnya sebagai aktris dengan memerankan karakter Anjani dalam film Sobat Ambyar. Setahun kemudian, ia merilis mini album bertajuk Asa & Rasa, yang berhasil menarik perhatian para penggemar dengan lebih dari satu juta streaming untuk lagu Berdebar.

Sebelum mengakhiri perjalanannya dengan JKT48, Sisca juga menggelar konser mini bertajuk The Beginning di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada 27 Agustus 2023.

Setelah beristirahat cukup lama dari dunia hiburan, kini pada tahun 2024, Sisca Saras akan kembali dengan babak baru sebagai solois. Ia bergabung dengan sebuah label baru di industri musik Indonesia, Wecord Evermore Indonesia (WEI). 

1 2
