Gilang Dirga Protes, Biodatanya di Wikipedia Salah

JAKARTA - Gilang Dirga melayangkan protes lantaran biodatanya yang tercantum pada Wikipedia salah. Melalui akun Instagram pribadinya, Gilang membagikan tangkapan layar foto dan informasi singkat mengenai dirinya.

Dalam informasi tersebut, Gilang Dirga lahir di Bengkulu pada 17 Agustus 1989. Namun Gilang mengoreksi jika dirinya lahir di Jakarta.

"DEAR @wikipedia @wikipedia.indonesia @idwikipedia Postingan ini tentunya tertuju untuk WIKIPEDIA yang masih menjadi acuan bagi masyarakat untuk melihat profil seseorang dengan praktis," tulis Gilang Dirga di Instagram @gilangdirga, Jumat (9/8/2024).

Gilang Dirga Protes, Biodatanya di Wikipedia Salah (Foto: Instagram/gilangdirga)

Oleh sebab itu, Gilang Dirga meminta agar Wikipedia segera mengoreksi biodatanya yang salah, terlebih saat ini akan ada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

"Untuk momen pesta demokrasi seperti ini tentunya penting bagi saya pribadi untuk mengkritisi mengenai hal ini," ungkap Gilang Dirga.

"Sebab banyak yang akhirnya salah mendapatkan informasi karena penyuntingan yang tidak benar. Btw saya lahir di Jakarta 17 Agustus 1989," pungkas Gilang Dirga.

Menariknya, di akhir keterangan Gilang Dirga sukses membuat salah fokus. Suami Adiezty Fersa malah berharap bisa dikirim kado ulang tahun, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, ada juga netizen yang malah bercanda soal usia Gilang Dirga setelah melihat tahun kelahirannya.

"Yang mau kirim kado boyeeeh," tutup Gilang Dirga.