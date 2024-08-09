Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gilang Dirga Protes, Biodatanya di Wikipedia Salah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |23:45 WIB
Gilang Dirga Protes, Biodatanya di Wikipedia Salah
Gilang Dirga Protes, Biodatanya di Wikipedia Salah (Foto: Instagram/gilangdirga)
A
A
A

JAKARTA - Gilang Dirga melayangkan protes lantaran biodatanya yang tercantum pada Wikipedia salah.  Melalui akun Instagram pribadinya, Gilang membagikan tangkapan layar foto dan informasi singkat mengenai dirinya. 

Dalam informasi tersebut, Gilang Dirga lahir di Bengkulu pada 17 Agustus 1989. Namun Gilang mengoreksi jika dirinya lahir di Jakarta.

"DEAR @wikipedia @wikipedia.indonesia @idwikipedia Postingan ini tentunya tertuju untuk WIKIPEDIA yang masih menjadi acuan bagi masyarakat untuk melihat profil seseorang dengan praktis," tulis Gilang Dirga di Instagram @gilangdirga, Jumat (9/8/2024).

Gilang Dirga Protes, Biodatanya di Wikipedia Salah (Foto: Instagram/gilangdirga)

Oleh sebab itu, Gilang Dirga meminta agar Wikipedia segera mengoreksi biodatanya yang salah, terlebih saat ini akan ada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

"Untuk momen pesta demokrasi seperti ini tentunya penting bagi saya pribadi untuk mengkritisi mengenai hal ini," ungkap Gilang Dirga.

"Sebab banyak yang akhirnya salah mendapatkan informasi karena penyuntingan yang tidak benar. Btw saya lahir di Jakarta 17 Agustus 1989," pungkas Gilang Dirga.

Menariknya, di akhir keterangan Gilang Dirga sukses membuat salah fokus. Suami Adiezty Fersa malah berharap bisa dikirim kado ulang tahun, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, ada juga netizen yang malah bercanda soal usia Gilang Dirga setelah melihat tahun kelahirannya.

"Yang mau kirim kado boyeeeh," tutup Gilang Dirga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/03/612/2605142/inspirasi-di-balik-nama-unik-anak-gilang-dirga-salah-satunya-dari-komik-jepang-wW6rLEDSDK.JPG
Inspirasi di Balik Nama Unik Anak Gilang Dirga, Salah Satunya dari Komik Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/17/406/1516651/lokasi-liburan-gilang-dirga-dan-istri-selama-bulan-madu-di-eropa-uicQM5QHvc.JPG
Lokasi Liburan Gilang Dirga dan Istri Selama Bulan Madu di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/10/194/1284877/soal-fesyen-gilang-dirga-terinspirasi-seleb-luar-negeri-BTRLLNYVb2.png
Soal Fesyen, Gilang Dirga Terinspirasi Seleb Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/10/194/1284866/atasi-bad-hair-day-ala-gilang-dirga-ji3EGCGAgt.png
Atasi Bad Hair Day ala Gilang Dirga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/08/194/1283406/gilang-dirga-rambah-bisnis-fesyen-xFZ0m4fRGE.jpg
Gilang Dirga Rambah Bisnis Fesyen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement