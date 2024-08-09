Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Otig Pakis, Aktor Senior yang Meninggal di Usia 64 Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:35 WIB
Biodata Otig Pakis, Aktor Senior yang Meninggal di Usia 64 Tahun
Biodata Otig Pakis, Aktor Senior yang Meninggal di Usia 64 Tahun (Foto: IG Otig)
JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan, salah aktor kawakan Otig Pakis meninggal dunia pada usia 64 tahun. 

Diketahui Otig Pakis meninggal dunia pada Kamis (8/82024) pukul 17.00 WIB. Otig meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker rektum. Suami dari aktris Dewi Pakis itu mengidap kanker rektum sejak 2021.

Pemilik nama asli Gito Joewono ini sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1984. Dia mengawali karier lewat perannya di film Di Luar Batas. 

Biodata Otig Pakis, Aktor Senior yang Meninggal di Usia 64 Tahun
Biodata Otig Pakis, Aktor Senior yang Meninggal di Usia 64 Tahun

Selama berkarier, pria kelahiran 4 Agustus 1960 ini membintangi kurang lebih 50 judul film, enam judul film pendek, lima judul serial web, dan empat judul serial televisi. 

Tak hanya sekedar berakting, Otig juga sempat meraih penghargaan di ajang Festival Film Tempo tahun 2021 untuk kategori Aktor Pendukung Pilihan di film Cinta Bete.

