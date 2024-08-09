Aktor Senior Otig Pakis Meninggal Dunia di Usia 64 Tahun

JAKARTA - Aktor senior Gito Joewono atau yang dikenal dengan Otig Pakis meninggal dunia pada Kamis, (8/8/2024). Kabar duka ini disampaikan oleh pihak keluarga melalui Instagram akun @ramaotigpakis. Otig Pakis meninggal dunia di usia 64 tahun setelah beberapa tahun terakhir berjuang melawan kanker rektum.

"Dengan penuh rasa duka cita, kami menginformasikan bahwa: Gito Joewono (Otig Pakis) bin Suyadi Dayat telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2024 pukul 17:07 WIB," bunyi pesan dari akun Instagram @ramaotigpakis, dikutip Jumat (9/8/2024).

Menurut informasi dari unggahan tersebut, saat ini jenazah Otig Pakis disemayamkan di Aula Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Depok. Rencananya, jenazah akan dimakamkan siang ini di Bengkel Teater Rendra.

"Almarhum disemayamkan di Aula Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Depok, malam ini (8 Agustus 2024). Almarhum akan dimakamkan di Bengkel Teater Rendra pada hari Jumat, 9 Agustus 2024, setelah shalat dzuhur," sambungnya.

Pihak keluarga pun meminta agar segala kesalahan almarhum semasa hidup dimaafkan serta didoakan yang terbaik untuk mengiringi kepergiannya.

"Kami mohon doa dan permohonan maaf atas segala kesalahan almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih atas perhatian dan doanya," tandasnya.