HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade, Gading Marten : Pahlawan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |09:28 WIB
Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade, Gading Marten : Pahlawan
Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade, Gading Marten : Pahlawan (Foto: IG Gading)
A
A
A

JAKARTA - Gading Marten ikut merasa bangga dengan pencapaian dua punggawa Indonesia yang berhasil meraih emas Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo

Gading yang cukup aktif mengikuti setiap pertandingan Olimpiade Paris 2024 ini mengungkapkan perasaan bahagia bercampur haru yang dirasakannya usai dua emas berhasil dibawa pulang oleh kontingen merah putih.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, Gading membagikan potret Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo yang berada di podium sembari memamerkan medali emas yang berhasil diraih.

Dua pahlawan kebanggaan Indonesia ini tentu namanya akan terkenang di hati masyarakat. Sebab, mereka menyamai rekor di tahun 1992 dimana kala itu dua emas juga berhasil diraih karena Alan Budikusuma dan Susi Susanti 'kawin gelar' di sektor tunggal putra dan putri cabor bulutangkis.

Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade, Gading Marten : Pahlawan
Rizky Juniansyah dan Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade, Gading Marten : Pahlawan

"Heroes. Remember their name," bunyi keterangan unggahan @gadiiing, Jumat (9/8/2024).

Veddriq Leonardo berhasil meraih medali emas  untuk Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat usai Veddriq berhasil menang melawan Wu Peng di cabor panjat tebing.

Bermain di Le Bourget Sport Climbing Venue pada Kamis (8/8/2024), Veddriq Leonardo menang dengan catatan 4,75 detik. 

 

