Ear Sun Sukses Hibur Pengunjung di Anjungan Sarinah

JAKARTA - Ear Sun, berhasil mencuri perhatian di acara "IBJ Music Night" yang digelar pada 8 Agustus 2024 di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat. Setelah merilis single terbaru berjudul "Sudahlah," Ear Sun langsung tampil memukau di acara tersebut yang juga menjadi ajang untuk memperkenalkan talenta-talenta muda berbakat yang menjanjikan masa depan cerah bagi industri musik Indonesia.

Acara ini dibuka dengan penampilan tiga musisi muda, yaitu Vanri, Alya Zurayya, dan Mentari Novel. Penampilan mereka memberikan warna tersendiri sebelum Ear Sun tampil sebagai bintang utama malam itu. Mentari Novel, yang baru saja merilis album debutnya berjudul That Girl pada 20 Juni 2024, mendapat sambutan hangat dari penonton.

Alya Zurayya juga tampil memikat dengan single terbarunya yang berjudul "Mungkin Esok Lusa Atau Nanti," yang dirilis pada 1 Juli lalu. Lagu ini menjadi soundtrack film dengan judul yang sama, disutradarai oleh Iwan Kurniawan, yang semakin menambah daya tariknya.

Sementara itu, Vanri, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Pamulang, Tangerang Selatan, yang dikenal dengan lagu-lagu puitis seperti "Dawai Asa" dan "Hujan," juga menunjukkan kualitasnya di panggung. Vanri adalah jebolan Earhouse Songwriting Club, sebuah komunitas yang dibentuk oleh duo pop-folk Endah N Rhesa.

Sebagai penampil utama, Ear Sun tak hanya membawakan "Sudahlah," tetapi juga beberapa lagu lainnya seperti "Terserah" dan "Waktu Sendiri" yang dibawakan dengan apik, membuat penonton terhanyut dalam suasana malam itu. Lagu "Sudahlah" yang telah mendapatkan lebih dari 100.000 stream dalam waktu sekitar satu bulan, semakin memperkuat posisi Ear Sun di dunia musik.

Menurut Mochamad Andika dari IBJ Academy, yang merupakan penyelenggara acara ini, "IBJ Music Night" juga dimaksudkan sebagai kelanjutan dari peluncuran lagu "Sudahlah" yang dirilis pada 28 Juni lalu. Lagu ini menggambarkan perjalanan seseorang dalam menemukan jati diri dan aktualisasi diri, terutama dalam karier. Untuk mendukung pesan tersebut, video lirik lagu ini diambil di tiga negara Eropa, yaitu Swiss, Austria, dan Italia, dengan menggandeng selebgram Azizah Salsha.