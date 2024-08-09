Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut, Ryo Fryandh Bicara Hubungan Anak dan Orangtua di Single Perdana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |01:05 WIB
Debut, Ryo Fryandh Bicara Hubungan Anak dan Orangtua di Single Perdana
Debut, Ryo Fryandh Bicara Hubungan Anak dan Orangtua di Single Perdana (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ryo Fryandh debut di belantika musik Indonesia. Di bawah naungan label PT Dua Anak Deo, Rio menghadirkan single perdana di tahun 2024 berjudul "Jiwa Dewasa". 

Dalam single ini, Rio ini menggambarkan dinamika hubungan antara anak dan orangtua, di mana seorang anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orangtuanya.

"Kadang, seorang anak tidak memahami bentuk kasih sayang dari orangtuanya karena tidak pernah diungkapkan secara langsung, sehingga anak merasa sendirian dalam menjalani hidup," ujar Ryo, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini.

Debut, Ryo Fryandh Bicara Hubungan Anak dan Orangtua di Single Perdana
Debut, Ryo Fryandh Bicara Hubungan Anak dan Orangtua di Single Perdana

Proses pembuatan lagu "Jiwa Dewasa" berlangsung dengan cukup sederhana. Ryo menuangkan perasaannya ke dalam lirik, dan nada-nada dalam lagu ini mengalir dengan alami. "Prosesnya tidak terlalu rumit, apa yang saya rasakan langsung saya tuangkan dalam lirik. Nada-nadanya pun datang begitu saja," ungkap Ryo.

