HOME CELEBRITY MUSIK

Manjakan Fans, Lalahuta Gelar Hearing Session Lagu Kamu yang Sakit

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:45 WIB
JAKARTA - Grup musik Lalahuta menggelar Hearing Session single terbaru mereka, Kamu yang Sakit, di Wayang Bistro Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 6 Agustus silam. 

Lalahuta menggelar Hearing Session itu bersama Inside Indo (organizer) dan Celebrities Radio (broadcast partner). Dalam event tersebut, grup itu memanjakan 50 penggemarnya dengan meet & greet, games, giveaway, dan live performance

Raguel Lewi selaku pencipta Kamu yang Sakit mengungkapkan, lagu tersebut bercerita tentang kisah cinta anak muda yang kerap diwarnai perselingkuhan dan meninggalkan trauma.

“Waktu pacaran, sering ada pernyataan dari pasangan, ‘Kamu diciptakan Tuhan untuk aku.’ Tapi ternyata, kalimat itu juga diungkapkannya untuk orang lain. Pas WhatsApp dia dicek sudah kayak asrama putri,” ungkap Raguel.

Kevin Widaya (vokalis), Boni Eko (drum), Allain Hizkia (bass), dan Beno (gitar) sukses menyihir penggemarnya dengan membawakan lagu itu secara live. 

Manjakan Fans, Lalahuta Gelar Hearing Session Lagu Kamu yang Sakit. (Foto: MNC Media)
Manjakan Fans, Lalahuta Gelar Hearing Session Lagu Kamu yang Sakit. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
