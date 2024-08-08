Ketika Madon Kehilangan Sandal di Masjid dalam Selontok Fish Official

Ketika Madon Kehilangan Sandal di Masjid dalam Selontok Fish Official. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Selontok Fish Official hadir dengan pengalaman lucu yang awam dialami setiap orang saat salat Jumat: kehilangan sandal. Video tersebut dibuka dengan Madon yang pulang dari salat Jumat bersama teman-temannya.

Namun Madon pulang telanjang kaki karena sandal miliknya raib di masjid. Peristiwa itu membuat dia menjadi bahan guyonan teman-temannya, sampai dia kesal tak kepalang.

Tidak terima dengan perlakuan teman-temannya. Madon memutuskan untuk balas dendam. Dia menginjak sandal salah satu temannya hingga putus. Tak ingin mengalami nasib serupa, teman-temannya pun melarikan diri.

Ketika Madon kehilangan sandal di masjid. (Foto: MNC Media)

Walaupun tema seputar ‘kehilangan sandal di masjid’ terlihat sederhana, namun hal tersebut kerap dialami banyak orang. Sehingga, pengalaman itu menjadi ‘tradisi’ setiap salat Jumat.

Alasan inilah yang kerap membuat orang menggunakan sandal jelek saat pergi ke masjid. Ada juga yang berusaha menjaga sandalnya dengan memberi nama, bahkan membungkusnya di dalam plastik.

Nah, momen-momen keseharian yang disajikan Madon dan kawan-kawannya ini bisa Anda tonton melalui channel YouTube @selontokfishofficial.*

