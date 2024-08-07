Lewat Musik, Jesenn Tak Lagi Overthinking

JAKARTA - Penyanyi Jesenn mengaku memiliki kebiasaan buruk yakni overthinking. Terkadang, ia sering memikir berbagai hal yang sebetulnya tak harus ia pikirkan.

"Jujur, aku tuh orangnya apapun yang nggak penting bisa dipikirin. Kadang aku kalo ngomong sesuatu ke orang, malamnya bisa mikirin tuh," aku Jesenn.

Kebiasaan buruknya ini bahkan sampai mengganggu kreativitasnya. Baginya overthinking ini memiliki efek buruk.

"Menurut aku mengganggu produktifitas sih. Jujur awalnya iya (overthinking). Tapi balik lagi, sekarang aku merasakan berarti mereka sudah siap untuk itu," kata Jesenn.

Kini Jesenn lebih santai menyikapi satu hal. Lewat lagu Baik Adanya yang baru saja dirilis, Jesenn mencoba lebih ikhlas dan santai menjalani berbagai permasalahan hidup.

"Pas nemuin lagu ini kok kayak ngomongin gue ya. Lirik ha jua kayak penguatan diri. Tenang aja kalo kita banyak keterbatasan, semuanya akan baik-baik saja karena yang kuasa yang sudah atur," ungkapnya.