HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komentar Maharani Kemala Jadi Sorotan Usai Disebut Pecah Kongsi dari Shandy Purnamasari

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |00:11 WIB
JAKARTA -  Nama Maharani Kemala menjadi perbincangan usai disebut pecah kongsi dari Shandy Purnamasari. Kedua founder MS Glow tersebut tak lagi bersama dalam menjalankan bisnisnya.

Hal ini membuat netizen bertanya-tanya. Mereka penasaran dengan isu bubarnya MS Glow. Maharani Kemala menjawab pertanyaan netizen soal hal tersebut.

"Langsung tanya ke mbak Shandy saja, saya juga gak tau," kata Maharani.

Diketahui, MS Glow didirikan dan dibesarkan bersama oleh Maharani Kemala dan Shandy Purnamasari mulai dari nol hingga menjadi sebesar sekarang. Keduanya menyebut diri sebagai “founder” dan aktif mempromosikan produk-produk MS Glow. 

