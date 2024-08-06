Advertisement
Angelina Sondakh Tak Ingin Paksa Aaliyah Massaid Segera Dapat Momongan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |16:35 WIB
JAKARTA - Angelina Sondakh mengaku tak memaksakan Aaliyah Massaid untuk segera memiliki momongan. Diketahui, Aaliyah sendiri telah sah menjadi istri Thariq Halilintar dalam ijab kabul yang berlangsung pada Jumat, 26 Juli 2024.


Bahkan, Angelina Sondakh hingga kini belum berkomunikasi dengan anak sambungnya itu terkait masalah momongan.

Sebab, ia tak ingin mengganggu Aaliyah dan Thariq yang tengah menjalani bulan madu di Italia.

"Komunikasi aja belum, apalagi minta. Kalau aku apapun yang terjadi digariskan, jadi kalau udah menjalani apa yang sudah ditakdirkan akan lebih enak, kalau cepet Alhamdulillah, belum juga Alhamdulillah, semua itu kebaikan," ucap Angelina Sondakh di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Angelina juga tak ingin banyak mencampuri urusan sang anak setelah resmi menikah.


Dia mengaku akan mendukung keputusan Aaliyah selama baik bagi kehidupan rumah tangganya.

"Dia sekarang sudah menikah, sudah memiliki keluarga baru, orang tua juga nggak boleh egois, biarlah Aaliyah dan Thariq menikmati masa-masa bahagia, hidup bahagianya, yang kita bisa lakukan hanya mendoakan," ucap dia.

