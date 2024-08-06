Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi Perlakukan Syifa Hadju Seperti Putri, Ferry Maryadi Beri Peringatan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |10:20 WIB
El Rumi Perlakukan Syifa Hadju Seperti Putri, Ferry Maryadi Beri Peringatan
El Rumi Perlakukan Syifa Hadju Seperti Putri, Ferry Maryadi Beri Peringatan (Foto: IG Ferry)
A
A
A

JAKARTA - Ferry Maryadi turut ditanya pendapatnya mengenai hubungan asmara El Rumi dan Syifa Hadju.

Aktor sekaligus komedian itu memang dikenal dekat dengan Syifa Hadju. Bahkan ia sudah dianggap seperti ayah kedua bagi Syifa Hadju.

Saat jadi bintang tamu di program Rumpi, Ferry Maryadi meminta agar netizen tidak membanding-bandingkan perlakuan mantan kekasih Syifa Hadju, Rizky Nazar dengan pacaran barunya, El Rumi.

El Rumi dan Syifa Hadju
El Rumi dan Syifa Hadju

"Jangan dibanding-bandingkan lah," kata Ferry Maryadi dikutip dari Instagram @rumpi_ttv, Selasa (6/8/2024).

Sebab Ferry Maryadi juga tidak seperti El Rumi yang memperlakukan sang istri Deswita Maharani seperti princess atau putri. Namun sebagai sesama pria, Ferry Maryadi menilai perlakuan El kepada Syifa sudah selayaknya.

"Perlakuan El terhadap Syifa memang seharusnya. Menurut gua, cowok memang seharusnya seperti itu," ungkap pria 50 tahun tersebut.

Kendati begitu, Ferry Maryadi turut memberikan peringatan kepada El Rumi maupun Syifa Hadju. Ferry berharap El Rumi tidak berlebihan memperlakukan Syifa Hadju bak princess.

Khawatirnya, Syifa Hadju akan terbuai dengan setiap perlakuan anak Ahmad Dhani tersebut.

"Tidak terlalu mem-princess-kan sih. Nanti malah terbuai, malah terbutakan perempuannya juga," terang Ferry Maryadi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
