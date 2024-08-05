Jadwal Tayang House of the Dragon Season 3

LOS ANGELES - House of the Dragon season 2 telah mencapai puncaknya, dengan delapan episode. Dalam season ini, penonton diajak untuk melihat persiapan perang besar antara House Targaryen memperebutkan Iron Throne.

Namun sayangnya, Season 2 hanya seperti basa-basi, sekedar menyiapkan sebuah perang di antara Rhaenyra dan Aegon. Perang besar akan terjadi pada House of the Dragon Season 3.

Dilansir People, setelah akhir musim kedua pada 4 Agustus 2024, tanggal penayangan perdana House of the Dragon Season 3 belum diumumkan. Para pembuat acara juga belum mengungkapkan berapa banyak episode yang bisa diharapkan oleh para penggemar.

Jadwal Tayang House of the Dragon Season 3

Seperti diketahui, final musim kedua menyaksikan reuni mengejutkan lainnya antara Rhaenyra dan Alicent, kali ini dengan Alicent menyelinap ke Dragonstone dan menawarkan mantan temannya cara untuk memenangkan perang. Keduanya menyusun rencana agar Rhaenyra akhirnya duduk di Iron Throne dan Alicent setuju dengan permintaan Rhaenyra: kepala Aegon.

Namun, momen akhir episode menunjukkan pasukan Greens menuju Harrenhall, tempat Daemon dan pasukannya berada; penunggang naga baru untuk pasukan Blacks yang bersiap untuk bertempur; dan Aegon (Tom Glynn-Carney) melarikan diri dari King's Landing bersama Larys (Matthew Needham).

Episode ini juga menampilkan Daemon yang mengetahui takdirnya, tujuan sejatinya dalam sebuah penglihatan. Selama adegan tersebut, Daemon dibimbing oleh gagak bermata tiga dan melihat White Walkers, akhir dari naga, dan kebangkitan Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) lebih dari 200 tahun kemudian. Visi tersebut berakhir dengan Rhaenyra duduk di Tahta Besi. Ketika Rhaenyra kemudian mengunjungi Harrenhal untuk menentukan niat Daemon, dia berlutut dan memperingatkannya: "Winter is coming" — sebuah kalimat yang sangat familiar bagi penggemar Game of Thrones.

Diketahui, House of the Dragon berlatar sekitar 200 tahun sebelum peristiwa Game of Thrones.

(van)