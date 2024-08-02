Gemasnya Kamari Sky Wassink Putri Jennifer Coppen saat Pakai Hijab

JAKARTA - Kamari Sky Wassink selalu mencuri perhatian sejak kelahirannya. Putri pasangan Jennifer Coppen dan almarhum Dali Wassink ini jadi idola netizen karena begitu cantik dan menggemaskan dengan paras bulenya.

Apalagi interaksinya bersama mendiang Dali Wassink semasa hidup yang kerap diunggah di TikTok selalu menuai decak kagum hingga memancing tawa karena tingkah lucunya.

Kini, bayi yang lahir pada 28 Agustus 2023 itu kembali menjadi sorotan karena penampilan terbarunya. Sebab, Kamari tampak tampil dengan hijab yang menutupi bagian rambutnya.

Dalam video yang dibagikan pengasuhnya melalui akun TikTok @niania6427, Kamari yang tampak sibuk dengan membongkar sebuah tas itu tampil dengan hijab yang tertutup.

Lucunya, Kamari seperti tak merasa risih atau kegerahan dalam balutan hijab. Dia sama sekali tak rewel dan terus sibuk dengan tas yang berada di tangannya.

Video ini pun viral dan ditonton hingga dua juta kali. Beberapa netizen pun meninggalkan komentarnya di unggahan ini. Mereka pun salut melihat Kamari yang tetap anteng, tidak berusaha melepas hijabnya.