Cerita Jennifer Coppen Didatangi Dali Wassink Lewat Mimpi: Aku Peluk Lama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |21:30 WIB
Cerita Jennifer Coppen Didatangi Dali Wassink Lewat Mimpi: Aku Peluk Lama
Cerita Jennifer Coppen didatangi Dali Wassink dalam Mimpi. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
BALI - Aktris Jennifer Coppen mengaku, didatangi almarhum suaminya, Dali Wassink lewat mimpi. Hal tersebut, diungkapkannya lewat broadcast Instagram, belum lama ini.

“Aku lumayan senang tadi pagi didatangi Papa Dali di mimpiku,” ujarnya dalam akun Instagram pribadinya seperti diunggah ulang akun @pembasmi.kehaluan, pada Kamis (1/8/2024).

Cerita Jennifer Coppen didatangi Dali Wassink dalam mimpi. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
Cerita Jennifer Coppen didatangi Dali Wassink dalam mimpi. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Dalam lanjutan keterangannya, Jennifer Coppen mengaku, sempat berinteraksi dengan sang suami dengan bertanya alasan almarhum menemui dirinya. Dali, dalam mimpinya, mengaku ‘ditugasi’ Tuhan untuk melakukan sesuatu. 

“Papa Dali bilang, ‘Aku ditugasi sama Tuhan supaya dapat izin bertemu kamu’. Aku peluk Papa Dali lama dan bilang kalau aku kangen banget. Dia balas dengan bilang, ‘Aku juga’,” tutur ibu satu anak tersebut dalam unggahannya. 

Dalam mimpi itu, almarhum Dali Wassink meminta Jennifer Coppen untuk memeluknya. Namun belum sempat permintaan itu dipenuhinya, alarm berbunyi dan dia terbangun dari mimpinya.

