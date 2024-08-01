Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Haru Shania Eks JKT48 Usai Jonatan Christie Tersingkir di Olimpiade 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |15:54 WIB
JAKARTA - Shania Junianatha atau yang akrab disapa Shanju, eks member JKT48 menuliskan pesan haru usai sang suami, Jonatan Christie harus mengubur mimpinya membawa pulang medali emas Olimpiade Paris 2024. 

Jonatan harus terhenti di fase grup setelah kalah dari wakil India, Lakhsya Sen pada laga terakhir Grup L.

Bermain di Port de la Chapelle Arena, Rabu (31/7/2024), sore WIB, Jonatan takluk dua gim langsung dengan skor akhir 18-21 dan 12-21.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, Shanju menuliskan pesan haru mengenai perjuangan sang suami. Shanju menjadi saksi seperti apa perjuangan dan pengorbanan Jonatan Christie demi meraih hasil maksimal di pesta olahraga empat tahunan itu. 

"Meski dunia tak melihatnya, aku tahu, aku benar-benar tahu perjuanganmu. Semua kerja kerasmu, air matamu, dan pengorbananmu, baik fisik maupun mental," ujar Shania dikutip dari cuitan di akun X pribadinya @shanju, Kamis (1/8/2024).

Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, Shanju tetap merasa bangga dengan suaminya. Dia pun menuliskan ucapan terima kasih karena Jojo tak pernah berhenti untuk berjuang. Shanju juga berterima kasih kepada calon bayinya yang ikut berjuang, rela ditinggal jauh sementara waktu oleh Jojo yang berjuang di Olimpiade.

"Meski hasilnya tak sempurna dan tak seperti yang kau harapkan, aku hanya ingin mengucapkan, terima kasih Papaaaa. Thankyou juga mama nya juga udah berjuang and baby J yang berjuang sama sama di perut," ungkapnya. 

 

