Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal

Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - I Kadek Windi Satria Putra alias Detektif Abal-Abal dikenal sebagai content creator yang menyuguhkan berbagai konten berbasis POV (point of view) kehidupan sehari-hari.

Salah satu konten terbarunya, Manusia Biasa atau Manusia Psikopat menghadirkan analisis menarik tentang perilaku manusia yang mungkin tidak disadari tapi umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Konten-konten Windi dikenal dengan gaya penyampaian yang khas dan menghibur, seringkali disertai dengan humor dan analisis tajam. Dalam video terbarunya tersebut, dia membedah perbedaan perilaku biasa dan ekstrem manusia.

Meski Windi kerap menampilkan diri sendiri dalam video, dia juga sempat menampilkan sang istri dalam beberapa kontennya di Instagram. Foto bersama istri dan anak-anaknya memperlihatkan kehidupan keluarganya yang harmonis.

Detektif Abal-Abal akan terus menghibur dan menginspirasi banyak orang sambil menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

