Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |15:42 WIB
Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal
Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - I Kadek Windi Satria Putra alias Detektif Abal-Abal dikenal sebagai content creator yang menyuguhkan berbagai konten berbasis POV (point of view) kehidupan sehari-hari.

Salah satu konten terbarunya, Manusia Biasa atau Manusia Psikopat menghadirkan analisis menarik tentang perilaku manusia yang mungkin tidak disadari tapi umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Konten-konten Windi dikenal dengan gaya penyampaian yang khas dan menghibur, seringkali disertai dengan humor dan analisis tajam. Dalam video terbarunya tersebut, dia membedah perbedaan perilaku biasa dan ekstrem manusia.

Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal. (Foto: MNC Media)
Hidup Seimbang Antara Keluarga dan Konten ala Detektif Abal-Abal. (Foto: MNC Media)

Meski Windi kerap menampilkan diri sendiri dalam video, dia juga sempat menampilkan sang istri dalam beberapa kontennya di Instagram. Foto bersama istri dan anak-anaknya memperlihatkan kehidupan keluarganya yang harmonis.

Detektif Abal-Abal akan terus menghibur dan menginspirasi banyak orang sambil menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. 

Untuk yang ingin lebih tahu konten-konten dari Detektif Abal-Abal bisa menonton channel YouTube @detektif_abalabal.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement