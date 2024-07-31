Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Andrea Henriette, Influencer Cantik Keturunan Inggris yang Fasih Berbahasa Jawa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |11:05 WIB
Biodata dan Agama Andrea Henriette, Influencer Cantik Keturunan Inggris yang Fasih Berbahasa Jawa
Biodata dan Agama Andrea Henriette, Influencer Cantik Keturunan Inggris yang Fasih Berbahasa Jawa (Foto: Instagram/andreahenriette_)
JAKARTA - Biodata dan agama Andrea Henriette dibahas dalam artikel ini. Diketahui, Andrea Henriette merupakan seorang influencer cantik yang memiliki darah British-Israel-Sulawesi.

Adanya darah Sulawesi yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, Andrea Henriette memiliki kemampuan untuk berbahasa Indonesia. Menariknya, dia juga cukup fasih berbahasa Jawa.

Berikut, biodata dan agama Andrea Henriette.

Biodata dan Agama Andrea Henriette, Influencer Cantik Keturunan Inggris yang Fasih Berbahasa Jawa (Foto: Instagram/andreahenriette_)

Memiliki nama lengkap Andrea Henriette Marcella, Andrea merupakan seorang influencer yang dikenal dalam platform TikTok. Lahir pada tahun 1998, Andrea saat ini menganut agama Islam dan memiliki seorang anak laki-laki.

Nama Andrea dikenal lantaran sering membuat video dengan menggunakan bahasa Jawa kental. Lantaran berwajah bule dan cukup fasih berbahasa Jawa, netizen pun tampak terkesima dengan kepiawaian dari wanita yang berprofesi sebagai DJ tersebut.

Menariknya, Andrea tak hanya fasih berbahasa Indonesia dan juga Jawa. Dia juga sempat unjuk kebolehan berbicara dengan bahasa Sunda, Manado, hingga Batak.

Selain itu, Andrea juga mampu berbahasa Inggris, Mandarin, Jepang, India, hingga Filipina. Bahkan dia disebut mampu menguasai 17 bahasa sekaligus.

Menariknya, Andrea mengatakan bahwa dulu dirinya tidak bisa berbahasa Inggris hingga mendapat bullying di sekolah. Rupanya, Andrea tidak fasih dalam berbahasa Inggris kala itu, lantaran putus komunikasi dengan ayahnya lantaran telah meninggal dunia sejak lama.

 

