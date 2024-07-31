Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Penyangkalan Viral, For Revenge: Ini di Luar Ekspektasi Kami

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |00:37 WIB
Lagu Penyangkalan Viral, For Revenge: Ini di Luar Ekspektasi Kami
Lagu Penyangkalan Viral, For Revenge: Ini di Luar Ekspektasi Kami (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA For Revenge telah menghadirkan single kedua berjudul Penyangkalan dalam album Perayaan Patah Hati Babak 2. Usai dirilis, lagu Penyangkalan bertengger dalam  50 Viral Indonesia Spotify.

Menanggapi hal ini, For Revenge tak menyangka. Mereka menganggap capaian ini adalah petanda baik.

"Sejujurnya ini melampaui ekspektasi kami terhadap lagu ini. Pastinya sangat kami syukuri, dan membuat kami semakin bersemangat untuk merilis lagu selanjutnya dari album ke-5 kami," jelas Boniex Noer, vokalis For Revenge.

Lagu Penyangkalan Viral, For Revenge: Ini di Luar Ekspektasi Kami
Lagu Penyangkalan Viral, For Revenge: Ini di Luar Ekspektasi Kami

Menurut For Revenge banyak faktor yang membuat lagu tersebut disukai banyak orang. Salah satunya adalah kesamaan perasaan sehingga terwakili hatinya lewat lagu ini.

Halaman:
1 2 3
