HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nonton Film Berakhir Lamaran: Kejutan Romantis Pedro Setiabudi untuk Nathasya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |17:28 WIB
Nonton Film Berakhir Lamaran: Kejutan Romantis Pedro Setiabudi untuk Nathasya
Nonton film berakhir lamaran kejutan romantis Pedro Setiabudi untuk Nathasya. (Foto: Instagram/@nathvsya)
A
A
A

JAKARTA - Influencer Pedro Setiabudi alias Pedrostbd membuat kejutan romantis yang tak terlupan untuk sang kekasih, Nathasya. Setelah berpacaran selama 4 tahun, dia memutuskan untuk melamar sang kekasih.

Momen romantis itu dilakukan Pedro di sebuah bioskop di bilangan Jakarta Pusat, pada 27 Juli silam. Sang influencer melibatkan para sahabat untuk merancang momen romantis itu sematang mungkin.

Nathasya tak terlihat curiga dengan kejutan yang dipersiapkan Pedro Setiabudi dan para sahabat. Setelah film berakhir, Pedro membuat pernyataan yang mengejutkan sang kekasih. 

Nonton film berakhir lamaran kejutan romantis Pedro Setiabudi untuk Nathasya. (Foto: Instagram/@nathvsya)
Nonton film berakhir lamaran kejutan romantis Pedro Setiabudi untuk Nathasya. (Foto: Instagram/@nathvsya)

Di depan para sahabat dan keluarga, Pedro kemudian berlutut dan meminta Nathasya untuk menikah dengannya. Setelah Nathasya menerimanya, Pedro pun menyematkan sebuah cincin di jari manisnya.

Momen Pedro Setiabudi melamar sang kekasih itu pun mendapat banyak selamat dari sahabat dan netizen. “Lo teman pertama gue yang nikah nih Pedro dan Nathasya. Congrats semoga semuanya lancar,” ungkap Farel Tarek.

Video Pedro melamar Nathasya dapat Anda tonton di channel YouTube @pedrostbd.*

(SIS)

