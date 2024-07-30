Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Romantis Pedro Setiabudi Lamar Sang Kekasih di Bioskop

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:15 WIB
Momen Romantis Pedro Setiabudi Lamar Sang Kekasih di Bioskop
Momen romantis Pedro Setiabudi lamar sang kekasih di bioskop. (Foto: Instagram/@pedrostbd)
A
A
A

JAKARTA - Pedro Setiabudi alias Pedrostbd menjadi sorotan warganet ketika mengunggah momen dirinya melamar sang kekasih, Nathasya, di sebuah bioskop belum lama ini.

Pedro memutuskan untuk membawa hubungannya dengan Nathasya ke tahap lebih serius setelah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2021. Sang influencer mengatur kejutan lamaran di salah satu bioskop di kawasan Jakarta Pusat.

Momen romantis Pedro Setiabudi lamar sang kekasih di bioskop. (Foto: Instagram/@pedrostbd)
Momen romantis Pedro Setiabudi lamar sang kekasih di bioskop. (Foto: Instagram/@pedrostbd)

Bersama beberapa sahabat, Pedro diketahui mengajak sang kekasih menonton film Deadpool x Wolverine. Setelah film selesai, Pedro tiba-tiba melamar Nathasya di depan semua sahabat.

Nathasya tidak menyangka bahwa acara nonton bersama tersebut akan berubah menjadi momen spesial untuknya. Lamaran romantis itu kemudian mendapat dukungan warganet dan follower mereka di Instagram.

Bagi Anda yang penasaran dengan momen manis Pedro Setiabudi melamar Nathasya? Silakan menontonnya di akun @pedrostbd.*

(SIS)

